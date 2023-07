Denuncian a profesora que habría golpeado a un niño de siete años en Bogotá

Una profesora del Colegio Técnico José Félix de Restrepo (Bogotá) fue denunciada ante las autoridades por, presuntamente, maltratar a uno de sus alumnos de siete años. El menor relató que la educadora lo golpeó en la cara y luego le retiró el uniforme para ocultar las manchas de sangre que le ocasionó la agresión.

“El niño llegó sin la parte superior del uniforme, sin la chaqueta y la camiseta. Al preguntarle qué había sucedido, él me contó que la profesora le dio una cachetada, le rompió la nariz y, como las prendas se le untaron de sangre, ella se las retiró”, relató la madre del niño en Noticias Caracol.

Los hechos se habrían registrado el pasado 18 de julio en el colegio distrital José Félix de Restrepo. La madre del menor comentó que, incluso, la señalada agresora reconoció que había golpeado al estudiante del grado primero.

“Ella me llamó y me aceptó por llamada, la cual lamentablemente no tengo grabada, que ella es santandereana y no va a decir mentiras, y que efectivamente le había dado una palmada al niño”, añadió la madre.

La institución educativa, al parecer, se comunicó con la madre y le informó que la señalada agresora será trasladada de plantel. Sin embargo, la familia considera que la educadora podría representar un peligro para los niños en otras instalaciones.

Otros padres de familia, de esa comunidad educativa, señalaron que esta no es la primera vez que se establecen denuncias sobre el comportamiento de la profesora. Añadieron que sus hijos la califican de “gritona” y “agresiva”.

La Secretaría de Educación de Bogotá asumió el caso y detalló que el conducto regular fue activado.

“Desde el momento en el que se tuvo conocimiento del caso, por la pronta respuesta de la institución educativa en el reporte del caso en el Sistema de Alertas, se ha acompañado la situación de acuerdo con los protocolos establecidos por la ley 1620”, indicó la Secretaría.

Este 24 de julio las directivas fueron citadas a una reunión y, a las afueras, los padres y alumnos organizaron un plantón.