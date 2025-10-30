Procuraduría pidió la declaratoria urgente de estado de emergencia en Chocó por emergencia invernal que afecta a más de 40.000 familias

La Procuraduría General de la Nación solicitó la declaratoria urgente de un estado de alerta departamental en Chocó, donde las fuertes lluvias y el desbordamiento de los ríos han afectado a 40.000 familias, con graves daños en cultivos, viviendas y vías rurales.
La crítica situación se vive en al menos 18 municipios de los 30 del departamento, afectados por las lluvias torrenciales y las crecientes de los ríos Atrato y Andágueda.
La solicitud, realizada a través de la Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó, fue dirigida a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi, al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), y a la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entre otras autoridades, con el fin de disponer recursos de emergencia para atender los lugares más perjudicados.