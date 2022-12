Luis Alberto Pérez Bonfante, profesor de la Universidad del Valle, deberá enfrentar una investigación de tipo disciplinario por cometer, posiblemente, abuso sexual contra una joven investigadora en octubre pasado.

“La actuación disciplinaria iniciada por el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de los hechos y, en especial, verificar la ocurrencia de la conducta para saber si la misma es constitutiva de falta disciplinaria”, señaló la Procuraduría en un comunicado.

Los hechos que buscará probar la Procuraduría habrían ocurrido el pasado 14 de octubre de este año. La joven Salomé Burbano Delgadillo narró que viajó hasta Cali para el lanzamiento de un libro del que es coautora. La celebración se extendió a un restaurante donde bebió un par de tragos. Después de ahí no recuerda nada y dice que amaneció desnuda en la cama del señalado profesor.

“(Él) entró a la habitación y ahí supe dónde estaba... me dijo que como había estado tan mal habían decidido, no sé quiénes, que me quedaba en su casa y me dijo que yo había vomitado; algo que no pude comprobar nunca porque en mi vestido no había un rastro de vómito, que por eso me lo quitó y luego me dijo: es que tú dormiste desnuda”, señaló la denunciante.

Además de eso, la denunciante asegura que el hombre le realizó tocamientos indebidos y que encontró en su ropa interior un fluido que no correspondía a los de su cuerpo. Por este caso también reposa una denuncia de tipo penal en la Fiscalía.

Desde la Procuraduría señalaron que recolectarán varias pruebas que serán analizadas y valoradas, para a partir de los resultados obtenidos esclarecer los hechos objeto de la denuncia”.

El docente Pérez aseguró en un comunicado que es inocente y responsabilizó a la víctima del caso de lo que le pueda ocurrir porque, dice, ha sido objeto de amenazas desde que la denuncia se hizo pública.

“Los hechos de los que me acusa la Sra Irene Salomé Burbano Delgadillo en el vídeo difundido ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, jamás ocurrieron”, indicó el señaldo agresor y añadió que la mujer debe “hacerse responsable de las consecuencias civiles y penales del caso”.