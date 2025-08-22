Inspección en la Cancillería por papel de diplomáticos en caso de Carlos Ramón González

No para de generar noticia la situación del prófugo de la justicia Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y uno de los principales implicados en la investigación por corrupción en la UNGRD. En las últimas horas, se conoció que tres funcionarios de la Procuraduría General de la Nación realizaron una inspección en la Cancillería para esclarecer el papel que jugaron diplomáticos colombianos en Nicaragua en los beneficios que habría recibido el exfuncionario.
La diligencia administrativa se concentró en revisar los trámites que permitieron a González obtener residencia y permiso de ingreso en ese país centroamericano. También se indaga el uso del carro y la casa oficial de la Embajada de Colombia en Managua, bienes que habrían estado a disposición del exdirector del Dapre, pese a que ya pesaba sobre él un proceso judicial en Colombia.