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Procuraduría llama a Eva Ferrer y otras cinco personas a declarar tras revelaciones de presunta corrupción de Verónica Alcocer

La entidad ordenó practicar pruebas para esclarecer los hechos mencionados en publicaciones de reconocido medio de comunicación, que dieron lugar a una investigación.

  • La Procuraduría General de la Nación ordenó llamar a seis personas a declarar bajo juramento en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción. FOTO: ICBF, Colprensa.
    La Procuraduría General de la Nación ordenó llamar a seis personas a declarar bajo juramento en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción. FOTO: ICBF, Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
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La Procuraduría busca esclarecer los presuntos hechos de corrupción mencionados en una reciente publicación de la revista Semana. Para avanzar en esa investigación, la entidad citó a Eva Ferrer y a otras cinco personas para que rindan declaración bajo juramento tras las revelaciones en contra de Verónica Alcocer.

Además de Ferrer, deberán comparecer Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas.

El auto que ordena las diligencias también dispone que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría practique las pruebas necesarias para establecer los hechos denunciados en la publicación.

Según la entidad, esta actuación hace parte de una investigación que ya había abierto a partir de otras publicaciones de la misma revista, en las que Ferrer hizo señalamientos sobre presuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados servidores públicos.

¿De qué se le acusa a Eva Ferrer?

En declaraciones entregadas a la revista Semana, Eva Ferrer lanzó señalamientos contra la ex primera dama Verónica Alcocer por una presunta red de tráfico de drogas y supuestos movimientos de dinero entre Colombia y Venezuela.

Ferrer afirmó que, durante un viaje a Venezuela que habría ocurrido en enero de 2023, se habrían transportado 2,5 millones de dólares de regreso a Colombia en el avión oficial de la primera dama. También aseguró que existirían fotografías que mostrarían a Alcocer descendiendo de la aeronave con maletas que, según su versión, contendrían droga.

La exasesora también mencionó a otras personas que, presuntamente, estarían relacionadas con esos hechos. Se trata de señalamientos que deberán ser verificados por las autoridades y que no constituyen, por sí mismos, hechos probados.

La Procuraduría citó a Ferrer y a otras cinco personas para recibir sus testimonios bajo juramento y ordenó practicar pruebas que permitan esclarecer los hechos denunciados.

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