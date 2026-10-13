Procuraduría llama a Eva Ferrer y otras cinco personas a declarar tras revelaciones de presunta corrupción de Verónica Alcocer

La Procuraduría busca esclarecer los presuntos hechos de corrupción mencionados en una reciente publicación de la revista Semana . Para avanzar en esa investigación, la entidad citó a Eva Ferrer y a otras cinco personas para que rindan declaración bajo juramento tras las revelaciones en contra de Verónica Alcocer.

Además de Ferrer, deberán comparecer Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas.

El auto que ordena las diligencias también dispone que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría practique las pruebas necesarias para establecer los hechos denunciados en la publicación.

Según la entidad, esta actuación hace parte de una investigación que ya había abierto a partir de otras publicaciones de la misma revista, en las que Ferrer hizo señalamientos sobre presuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados servidores públicos.