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Procurador vuelve a criticar a Petro: “Se la pasa todo el día haciendo política”

La afirmación la hizo en medio de un congreso de Asofondos en Cartagena, donde instó al Congreso a actuar debidamente para frenar al mandatario en episodios de participación en política.

  • Gregorio Elhach, procurador general de la Nación. Foto: Colprensa
    Gregorio Elhach, procurador general de la Nación. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 37 minutos
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Durante su intervención en el Congreso de Asofondos, que se realiza en Cartagena, el procurador general Gregorio Eljach cuestionó al Congreso por la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro, señalando que el Legislativo no ha actuado con suficiente contundencia para frenarla.

Eljach planteó su intervención en medio de las críticas de ciudadanos que exigen sanciones contra el jefe de Estado, al afirmar que “se la pasa todo el día haciendo política”.

En ese contexto, precisó que cualquier eventual investigación de ese tipo “solo la puede hacer la Comisión de Investigación de la Cámara”.

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El procurador participó en un panel junto al presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, el registrador nacional, Hernán Penagos, y un delegado del contralor general en representación de Carlos Rodríguez, ante la ausencia del titular de la Contraloría.

En el debate sobre la independencia institucional y la defensa de la democracia, Eljach fue interpelado por las reiteradas solicitudes ciudadanas de acciones disciplinarias contra el presidente Gustavo Petro.

Frente a ello, insistió en que los mecanismos de control no pueden responder a la inmediatez de la opinión pública y reiteró que el proceso correspondiente recae exclusivamente en la Comisión de Investigación de la Cámara.

Además, subrayó que la responsabilidad del control político corresponde al Congreso de la República. En ese sentido, cuestionó el papel del Legislativo: “¿Por qué no convocan a control político?”, planteó, e invitó a que las críticas ciudadanas también se enfoquen en la labor del Congreso.

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Ahí fue que el jefe del Ministerio Público agregó que el jefe de Estado “se la pasa todo el día haciendo política”, comentario que elevó el tono del debate en el auditorio y abrió nuevas discusiones sobre la frontera entre actividad política y posibles faltas disciplinarias.

El presidente del Consejo de Estado, por su parte, intervino para recordar la importancia del debido proceso y advirtió sobre los riesgos de exigir respuestas inmediatas a los órganos de control.

En la misma línea, defendió el uso de las demandas contra normas como parte del funcionamiento institucional, señalando que “no es malo demandar”, incluso cuando estas acciones se interpretan como tensiones políticas.

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El debate se dio en el contexto de discusiones más amplias sobre reformas estructurales y recientes decisiones del Gobierno, en un escenario en el que los organismos de control han sido llamados a pronunciarse con mayor frecuencia sobre decisiones del Ejecutivo.

No es la primera vez que Eljach cuestiona a Petro

El procurador Gregorio Eljach, hace unas semanas ya había cuestionado al presidente Gustavo Petro. Aquella vez por cuenta de la insistencia del mandatario en la narrativa de fraude electoral en Colombia.

Si bien inicialmente el funcionario dijo en tono mesurado que no había “evidencia” que permitiera “concluir que exista alguna irregularidad”, bastaron horas para que subiera los decibeles y emitiera una declaración mucho más fuerte en contra del mandatario.

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Lo anterior, luego de que Petro contestó directamente a sus palabras y le preguntó si le habían “entregado el código fuente del software Thomas Greg and Sons para que le haga a una auditoría de expertos”.

Ante ello, Eljach –quien fue ternado por el mandatario ante el Senado– se desmarcó del presidente, expresó públicamente su malestar y hasta llegó a cuestionar su salud mental.

“Nadie debe atribuirse la posibilidad de jugar con la honra ajena por Twitter y quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento”, sostuvo Eljach, quien para entonces sostuvo un encuentro con el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Hernán Penagos “para revisar lo que está pasando en las elecciones y se lo diremos al país. Si encontramos algo indebido, lo diremos públicamente”.

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Eso sí, fue enfático en que aún no hay hallazgos o indicios de una supuesta irregularidad, por lo que instó al primer mandatario a no jugar con la honra de los funcionarios del Estado y las instituciones.

Con la honra de nosotros no va a jugar nadie por más presidente que sea. Fue él quien me postuló a mí para la terna, pero aquí tienen que respetarnos y respetar la competencia del Ministerio Público”, agregó.

Petro no tardó en responder y sostuvo que lo que está en juego supuestamente es “la honra de Colombia” y alegó que desde 2018 la Procuraduría “viene desacatando las ordenes del Consejo de Estado”.

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