Entre cierres, resistencia e incertidumbre, así sobreviven los negocios de excombatientes

La apuesta del Acuerdo de Paz no se limitaba al silenciamiento de los fusiles. También contemplaba una reforma rural integral, la ampliación de la participación política, la sustitución de economías ilícitas, la reparación de las víctimas y un sistema de seguimiento para garantizar que los compromisos se cumplieran.
Dentro de esa arquitectura, la reincorporación económica ocupó un lugar central: la promesa era que miles de excombatientes dejarían las armas para construir un proyecto de vida en la legalidad, apoyados por emprendimientos colectivos que les permitiera obtener ingresos y echar raíces en los territorios más golpeados por la guerra.
A punto de cumplirse una década de la firma del acuerdo, el balance de esa apuesta es desigual. Mientras algunos proyectos productivos han logrado mantenerse y convertirse en ejemplos de reconciliación, otros no resistieron el paso del tiempo.
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La violencia contra los firmantes, los retrasos en la implementación de compromisos como el acceso a tierras y vivienda, las dificultades administrativas y los problemas para consolidar mercados han terminado por apagar varias de las iniciativas que nacieron como símbolo de una nueva etapa.
El más reciente caso es el de Confecciones La Montaña, uno de los emprendimientos más representativos del proceso de reincorporación, cuyos 24 socios fundadores decidieron liquidarlo tras concluir que ya no existían condiciones para garantizar su sostenibilidad.
Otros proyectos sobreviven. Estas son sus historias.