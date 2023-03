Búmeran por Nicolás P.: el día que Petro pidió que los padres indemnizaran a sus hijos por “no haberlos criado”

La oposición del partido Cambio Radical recordó en sus redes el momento en el que el presidente Gustavo Petro aseguró que los padres deberían indemnizar a sus hijos por no haberlos criado.

La colectividad de Germán Vargas Lleras rememoró esas declaraciones en medio de la polémica suscitada por el mandatario, después de que en una entrevista con el medio Cambio asegurara que él “no crió” a su primogénito Nicolás Petro, intentando desligarse del escándalo por presuntos nexos con exnarcotraficantes que lo salpica.

“Ningún hombre que tenga hijos en Colombia, y hay unas leyes sobre asistencia alimentaria que no se cumplen en la mayor parte de los casos puede llegar en todo su ciclo vital a tener casa, carro, etcétera, que no sea perseguible en sus bienes, sino que asistió a los hijos que procreó. Así tenga 50, 60 o 80 años, si tiene bienes, debe indemnizar a sus hijos por no haberlos criado o por no haber ayudado a criarlos”, sostuvo el entonces candidato durante un evento de campaña en Pereira.