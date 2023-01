En una imagen publicitaria de estos condones se lee que contiene “emulsión traída de la lejana región de KamaSutra (sic)”. Por anuncios publicitarios como este, esa entidad alerta que en suplementos dietarios, alimentos procesados, bebidas energizantes, bebidas alcohólicas o cosméticos, no deben tener en su publicidad digital textos alusivos a “curas milagrosas”, “nuevo descubrimiento”, “innovación científica”, “fórmula secreta”, “remedio antiguo”.

Tal es el caso de una marca de preservativos llamada “ Condones for 2 ”, producto identificado por el Invima como publicidad engañosa.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sobre varios productos con publicidad rimbombante que se comercializan, sobre todo, en internet. Y como todo entra por los ojos, la publicidad puede ser el mejor camino para comprar un producto cuyos componentes no son los que se promocionan ni generarán los cambios en su estado físico y de salud que los compradores esperan.

Finalmente, la entidad señaló sobre los artículos elaborados a base de cannabis para combatir trastornos inflamatorios, células tumorales y cancerosas, así como epilepsia, entre otras dolencia, “deben estar amparados bajo registro sanitario aprobado por el Invima”.

¿Cómo prevenir que estos productos salgan al mercado?

Publicidad

Si bien el mundo del internet es infinito y tratar de ponerle límites es pelea de tigre con burro amarrado, desde la academia surgen ideas para poner controles a la venta de productos que resultan engañosos con los consumidores.

El médico y magíster en infecciones y medicina integral, Leonard Maiguel, expresó que “como es difícil controlar la publicidad en redes e internet, hay empresas que han implementado bloqueos de publicidad engañosa”.

Con esto, Maiguel señala que “se firman convenios con Google para vigilar ciertos anuncios cuando sean sospechosos y poner una alerta”, pues señala que el problema de estos productos con publicidad engañosa es que, si bien no afectan la salud y pueden tener efectos placebos, inducen a su compra mediante la publicidad de componentes que no han sido probados y generan una expectativa en el consumidor que no se hará realidad.