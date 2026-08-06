¿Por qué 11 países europeos no fueron invitados a la posesión de De La Espriella? Esto explica el nuevo gobierno

El Gobierno electo de Abelardo de La Espriella respondió a la controversia generada por la ausencia inicial de 11 países europeos en la lista de invitados a la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto, luego de que un memorando interno de la Cancillería advirtiera sobre las posibles implicaciones diplomáticas que podría tener esa situación.
Según el comunicado emitido por Salvación Nacional y el movimiento Defensores de la Patria, todo tendría que ver con un error de trámite del gobierno saliente.