Alerta en Popayán por incendio forestal en los cerros nororientales: bomberos atienden la emergencia

El incendio comenzó a avanzar después de las 2:00 de la tarde del martes 22 de septiembre, en los cerros nororientales de Popayán. El fuego se extendió por la vegetación seca y obligó a desplegar a más de 50 socorristas en el sector de Yambitará, con el objetivo principal de impedir que las llamas llegaran a las viviendas.

La alerta la dieron los habitantes al observar las columnas de humo en la montaña. El reporte movilizó a las unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán hacia la zona, mientras las condiciones del terreno y el viento favorecían la propagación del fuego.

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Con el paso de las horas, el operativo se concentró en establecer una línea de defensa entre el incendio y las zonas residenciales. Más de 40 integrantes de los bomberos y 10 voluntarios de la Defensa Civil participaron en las labores, que incluyeron la apertura de cortafuegos y el control de los diferentes frentes.

Uno de los focos logró ser controlado durante la intervención. Sin embargo, otro frente mantenía la atención de los organismos de socorro debido a su dirección hacia los sectores de Aida Lucía, Rincón de Yambitará y el conjunto residencial Hacienda Yambitará.