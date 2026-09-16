Ponencia le tira salvavidas a Isabel Zuleta por ‘tarimazo’: así estaría la discusión en la Corte Suprema

Un año después del llamado ‘tarimazo’, la Corte Suprema de Justicia analizará si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta por su presunta responsabilidad en estos hechos.
La Sala Penal de la Corte estudiará la ponencia presentada por el magistrado César Reyes, quien considera que, hasta el momento, no existirían pruebas suficientes para avanzar con un proceso penal contra la congresista.
“La aforada no ordenó, no dio instrucciones, ni dispuso absolutamente nada en relación con el personal PPL que ciertamente fue llevado en el día, la hora y el lugar solicitado, por grupos especiales de apoyo al Inpec, entidad encargada y responsable de los condenados voceros reconocidos de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá en el marco de espacio de conversación sociojurídica de construcción de la Paz Urbana”, se lee en la ponencia revelada por Semana.