Visita de Marco Rubio marca nueva era en la relación Colombia-EE.UU.

Dos importantes escenarios a nivel internacional serán la primera prueba de fuego en los próximos días para la presentación del presidente Abelardo de la Espriella como mandatario ante el mundo: la visita de Marco Rubio la próxima semana a Barranquilla, y la primera intervención de su Gobierno en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.
La visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio a Colombia el próximo martes 8 de septiembre no será un simple acto oficial. Para el gobierno nacional será recibir a un hombre muy cercano al presidente de ese país, Donald Trump, y su principal vocero en los temas que tienen que ver con América Latina.
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Rubio, de ascendencia cubana, visitó a Colombia hace diez años, como senador, pero ahora viene en un momento clave. Su visita puede marcar el punto de partida de una nueva era en las relaciones entre los dos países.