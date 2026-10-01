Congresista del Pacto Histórico pidió disculpas a Daniel Briceño por el jalonazo que le dio; todo quedó registrado en video

Esta semana ha estado marcada por las confrontaciones en el Congreso; una de las más recientes pasó de las palabras al contacto físico. El episodio ocurrió en plenaria de la Cámara entre los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, en medio de una discusión que terminó con una disculpa pública. El cruce se produjo durante una votación de impedimentos sobre el tema de las Appa, las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos que creó el gobierno Petro como parte de su plan de desarrollo. Le puede interesar: Así quedaron las cargas en el Congreso para el gobierno De la Espriella: independientes y bancadas regionales serán clave Según la versión de Briceño, había solicitado información a la mesa directiva sobre la participación de algunos congresistas en la votación que se estaba desarrollando. En ese momento, aseguró que se percató de que Estrada y Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) permanecían en el recinto, pero no habían participado en la votación. Briceño afirmó que, ante esa situación, pidió al presidente y al secretario de la Cámara que certificaran públicamente si los congresistas habían votado o no. Su solicitud, explicó, estaba relacionada con lo establecido en la Ley 5 de 1992, el reglamento del Congreso, respecto de la participación de los congresistas presentes durante las votaciones. Fue ahí cuando se produjo el intercambio con Estrada. En el video del episodio se observa el momento en el que la representante se acerca a Briceño y, en medio de la discusión, lo agarra de la chaqueta.

Estrada reconoció que su reacción no fue adecuada

Después de que se conociera el video, Briceño optó por no escalar públicamente el enfrentamiento. Aseguró que no iba a caer en provocaciones y que su intención era concentrarse en su trabajo legislativo. También señaló que los ciudadanos que votaron por él esperan que los represente y trabaje desde el Congreso. Mientras Briceño cerraba el episodio de esa manera, Estrada decidió ofrecer disculpas públicas. “Frente a lo ocurrido hoy con el representante Daniel Briceño, reconozco que fue un momento de tensión y que la discusión llegó a un punto que no correspondía. Por eso, ofrezco mis disculpas”.

Pero para Estrada, según dijo a EL COLOMBIANO, el episodio no puede desligarse del debate que se estaba dando en ese momento en la Cámara sobre las APPA. “Estábamos debatiendo sobre las APPA, una decisión que tiene implicaciones directas sobre el ordenamiento del territorio, la producción de alimentos y el futuro de muchas comunidades campesinas de Antioquia”. Estrada explicó que su posición frente al tema está relacionada con su origen campesino y con su preocupación por las decisiones que se toman sobre el territorio sin suficiente participación de las comunidades. “Vengo de un territorio campesino y sé que cuando desde Bogotá se toman decisiones sobre la tierra sin escuchar suficientemente a quienes la trabajan, la discusión no puede reducirse a un trámite administrativo”, señaló. Entérese: Comisión de Acusación está quieta por falta de recursos: “el mensaje es de completa impunidad” Sobre el punto concreto planteado por Briceño acerca de la votación, Estrada no respondió directamente. En cambio, insistió en que su reacción fue producto de un momento de tensión y reconoció que excedió un límite. Cabe señalar que la bancada del Pacto Histórico se salió del recinto antes de que empezara la votación del proyecto de ley. Por ello, se rompió el quórum y no se pudo debatir el proyecto que propone justamente derogar esas zonas. “Yo puedo reconocer que reaccioné mal sin renunciar a lo que estaba defendiendo. Una cosa es reconocer una equivocación en la forma y otra muy distinta abandonar el fondo de una discusión que sigue siendo fundamental para Antioquia”, agregó en diálogo con este medio. Estrada también dejó claro que no quería convertir el episodio en una pelea personal con Briceño. “Lo primero es reconocer que mi reacción no fue la adecuada. Fue un momento de mucha tensión y excedí un límite que no debí exceder. Lo reconozco, ofrecí excusas y asumo plenamente lo que me corresponde”.

Briceño aceptó públicamente las disculpas de su colega y planteó que las diferencias políticas deben mantenerse en el terreno del debate. “Respetada Representante: Acepto las disculpas. El país espera que, en medio de las diferencias políticas, demos las discusiones y encontremos las soluciones a los problemas de la gente”. Briceño cerró su respuesta señalando que seguirá siendo contradictor de Estrada en el Congreso, pero desde el debate político: “En mí encontrarán siempre un contradictor que buscará debates de fondo”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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