Así mismo, Hernández afirmó que el candidato Gustavo Petro nunca ha dejado de ser chavista. “Yo no creo que haya dejado de ser chavista (...) Sigue siendo, y seguirá siéndolo. Y en el caso hipotético de que él gane, se van a arrepentir los colombianos con el accionar ejecutivo que va a hacer”, aseveró el candidato.

Posteriormente, el periodista le preguntó si él cree que Petro, ganando las elecciones, reformaría la Constitución y convocaría una constituyente. Rodolfo le respondió: “Muy seguramente en la primera semana, y yo creo que ya tienen las acciones jurídicas para hacer eso (...) Si Petro gana, yo no sé cuánto dure. Ese es otro Maduro“ .

Finalmente, Hernández se dirigió a los colombianos invitando a votar por él en las elecciones. “Yo lo que quiero es servirle a Colombia, pero yo pongo el tiempo, experiencia, carácter y personalidad, pero yo solo no puedo. Necesito que los colombianos que crean que yo tengo la experiencia para gerenciar y administrar a Colombia honradamente, en representación de ustedes, necesito que me ayuden. Les digo colombianos: conmigo no se roba más”, concluyó.