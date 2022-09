Agregó que la reforma tributaria que plantea el Gobierno no es necesaria. Y advirtió que el articulado que están promoviendo “desestimula la inversión, pone en riesgo dos millones de empleos, golpea a la clase media y subirá el costo de vida aumentando el impuesto de los alimentos y la vivienda”, dijo Uribe Turbay.

“Reformas, por ahora tributaria y combustibles, pueden parar la inversión, más salario mínimo que debe ser alto por inflación”, escribió el expresidente Uribe a través de su cuenta de Twitter.

Sobre estos reparos, el ministro Prada aseguró que sí habían encontrado consensos en la reunión.

“En relación con la reforma tributaria en particular, ellos expresaron un apoyo importante por lo menos a cuatro temas. Además, dijeron, hay otros, pero que el tiempo no da. Sobre el sistema de régimen simple, el fortalecimiento de la Dian, evasión e ilusión, que entre otras cosas puede representar cerca de 5 billones de pesos, no son temas, menores para nada”, dijo en entrevista con la emisora Blu Radio.