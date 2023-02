Poco más de siete meses después de tomar las riendas de esta colectividad, Trujillo no pudo contener el creciente descontento interno frente a su gestión y, en ese contexto, el Directorio Nacional Conservador realizó una reunión extraordinaria y secreta el 7 de febrero en la que decidió su salida y, en su lugar, eligió como nuevo director al senador Efraín Cepeda.

Este descontento con su manera de llevar las riendas de la colectividad surgió tan solo días después de que asumió el cargo y particularmente tras su reunión en junio de 2022 con entonces presidente electo Gustavo Petro, con quien hizo acuerdos burocráticos que no fueron acordados ni coordinados en su totalidad con otros líderes del partido.

Así, según las quejas filtradas por los godos, Trujillo empezó a transmitirle a los demás miembros de la colectividad que asumió una especie de posición autoritaria y en esa aparente búsqueda por acaparar más poder y estrechar individualmente las relaciones con el Gobierno, el Directorio Nacional Conservador se sintió que se lo saltaron y, por esa razón, la mayoría de sus miembros terminó bajándolo del alto cargo que había asumido a mediados de 2022.

“Trujillo estaba en una especie de burbuja. Prefirió aislarse y trató de imponer un poder absoluto que incomodó a las cabezas más visibles del partido. Creo que se equivocó porque acá las cosas no funcionan de esa manera, acá no hay un manda más. Además, otra situación que incomodó fue su poca interlocución entre los conservadores y el Gobierno”, le aseguró a este diario un integrante del Partido Conservador que pidió que no se revelara su identidad.

Publicidad

En ese sentido también se conoció que varios congresistas godos se sintieron ignorados por su saliente director y decidieron tener una comunicación directa con el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, a quienes les manifestaban inquietudes frente a proyectos del Gobierno de Gustavo Petro.