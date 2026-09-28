La historia detrás del “coqueteo” entre Creemos y los partidos más cercanos al presidente

Hay una invitación, pero no hay afán. Salvación Nacional, Defensores de la Patria y Creemos tienen sobre la mesa una eventual fusión que, según varios integrantes de las tres colectividades, avanza aún a paso lento. Le puede interesar: El fallo a favor de Petro que le daría personería jurídica a partido político de De la Espriella “La conversación no ha avanzado como para decir que hay una decisión”, dijo a este medio una fuente enterada de uno de esos partidos. Y desde otra de las colectividades dijeron: “Hay intenciones, sí, pero eso está en evaluación, sin mucho avance por ahora”. La mirada está puesta en las elecciones regionales de 2027, para las que aún falta más de un año. Pero lo cierto es que no se trata de una oferta nueva. Una fuente enterada dijo a este medio que la pretensión de una eventual fusión surgió hace ya varios meses.

Así empezó el “coqueteo” con Creemos

“Eso fue una invitación directa del presidente Abelardo de la Espriella a Federico Gutiérrez”, dijo la fuente a EL COLOMBIANO. Esa invitación, de hecho, se habría hecho cuando De la Espriella recién había ganado las elecciones, incluso antes de posesionarse. Para ese momento ya tenía en mente -y en el papel- la idea de solicitar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la personería jurídica de Defensores de la Patria, como en efecto hizo a inicios de julio; y un mes después, poco antes de llegar a la Casa de Nariño, ya tenía su partido constituido. Justo por esas fechas, cuando presentó la solicitud de personería, De la Espriella le habría dicho a líderes de Creemos: “Venga, si yo saco adelante la personería de Defensores, a mí me interesaría que nos juntáramos en un solo partido”. Y desde ahí arrancó la conversación. “Hay que aclarar muchas cosas; como idea suena muy bien, pero en la práctica tiene que haber muchas cosas claras: liderazgos, vocerías, mecanismos de entrega de los avales”, señaló a este medio una fuente enterada del proceso. Del otro lado consideran que la conversación está lejos de cerrarse y que avanza a paso lento. Como quien dice, del afán no queda sino el cansancio.

Así va la estrategia para las elecciones regionales

En efecto, la primera movida de cara a las regionales, para montarle competencia a otras colectividades de la derecha como Centro Democrático, es la unión entre Defensores y Salvación Nacional, algo que Enrique Gómez, líder de ese movimiento y mano derecha de Abelardo, ya había confirmado semanas atrás en entrevista con este diario. “No depende únicamente de él (Abelardo de la Espriella) ni de Salvación Nacional, por cuanto es la organización electoral la que debe tramitar esa materialización (...), pero claro que lo hemos dialogado. En la medida en que avance el proceso, nos sentaremos con el presidente a evaluar la conveniencia, la viabilidad y el escenario para una eventual fusión”, dijo en su momento Gómez. Hasta ahora, los planes contemplan presentar esa fusión ante el CNE a principios del próximo año. No es una prioridad de este año, que se concentrará en mostrar resultados del Gobierno Nacional; y no quieren adelantarse a las elecciones regionales. La coincidencia entre los diferentes partidos es que aún queda mucho por acordar antes de presentar formalmente la idea de fusión. Pero de consolidarse, la solicitud tendría las mayorías para ser aprobada en el CNE, pues de las nueve sillas, siete son afines al Ejecutivo o, al menos, no son opositores. De lograrse el acuerdo con Creemos, la referencia para formar un único partido sería la conformación del Pacto Histórico, que surgió de fusionar al Polo Democrático, Colombia Humana, el Partido Comunista, la Unión Patriótica y Progresistas. En el caso del nuevo partido de derecha, sin embargo, escogerían a Defensores de la Patria como la colectividad que represente esa unión. Señalan que el círculo más cercano al presidente quisiera llevar el éxito comunicacional de “el Tigre” y demás símbolos que dieron resultado para llevar a De la Espriella a la presidencia. Mientras Salvación tendría el respaldo histórico para “seguir impulsando esas ideas, que son las del doctor Álvaro Gómez Hurtado”, Defensores tiene ahora la “buena reputación” y la idea que el partido del hoy presidente quiere imprimir en la política: una más “fresca”. Creemos, en cambio, ahora mismo no tiene una personería jurídica. En todo caso, señalan las fuentes consultadas, el objetivo para las regionales de 2027 —con ayuda de una sólida estrategia digital— es posicionar el mensaje de la renovación de la derecha. Pero sobre todo esto aún no llegan a un acuerdo concreto con Creemos. Coinciden en que la conversación va por buen camino. Por su parte, el fin de semana el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, habló al respecto: “Desde lo político, algunos han propuesto que el partido (Centro Democrático) tenga rápidamente candidato a la Alcaldía y a la Gobernación; en el caso concreto de Antioquia y Medellín, el candidato estaría en toda la disposición a hacer coalición con otros grupos”. Dijo también que han estado ligados al sector político del alcalde Fico Gutiérrez: “Aquí hay la voluntad de mantener y de proyectar esas coaliciones: manteniendo lo bueno y perfeccionando lo que haya que mejorar”.

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