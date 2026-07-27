Posesión de Abelardo de la Espriella: Senado deberá votar otra vez para definir si se hace en Cali; ¿cuánto costará?

Luego de que el Senado discutiera por unas cuatro horas la semana pasada si la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella podía ser en Popayán y no en Bogotá, y aprobara dicha solicitud con 55 votos a favor, ahora el Congreso deberá evaluar esta semana una nueva solicitud del presidente electo para trasladar la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto de Popayán a Cali.
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El cambio de sede obliga al Congreso a reiniciar el trámite. Aunque el Senado ya autorizó que la sesión solemne se realice en el departamento del Cauca y se esperaba que la Cámara de Representantes hiciera lo propio, esa aprobación solo cobija a Popayán y no permite trasladar automáticamente el acto a otra ciudad.
Por esa razón, el Senado deberá votar una nueva proposición para autorizar que la ceremonia se realice en Cali. En la Cámara, la representante de Salvación Nacional Carol Borda ya tiene lista la iniciativa sobre el cambio de sede de Bogotá a Cali, pues no se había alcanzado a votar que fuera en Popayán. Y se votaría esta misma tarde.
¿Y por qué el Congreso debe aprobar esta propuesta? Porque es ante todos los representantes y senadores que el presidente toma posesión de su cargo, como indica la Constitución Política. De hecho, el presidente del Senado es quien le pone la banda presidencial al nuevo mandatario el 7 de agosto.