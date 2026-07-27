Posesión de Abelardo de la Espriella: Senado deberá votar otra vez para definir si se hace en Cali; ¿cuánto costará?

Luego de que el Senado discutiera por unas cuatro horas la semana pasada si la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella podía ser en Popayán y no en Bogotá, y aprobara dicha solicitud con 55 votos a favor, ahora el Congreso deberá evaluar esta semana una nueva solicitud del presidente electo para trasladar la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto de Popayán a Cali. En contexto: De la Espriella le pide al Congreso que su posesión sea en Cali y no en Popayán por “condiciones climáticas” El cambio de sede obliga al Congreso a reiniciar el trámite. Aunque el Senado ya autorizó que la sesión solemne se realice en el departamento del Cauca y se esperaba que la Cámara de Representantes hiciera lo propio, esa aprobación solo cobija a Popayán y no permite trasladar automáticamente el acto a otra ciudad. Por esa razón, el Senado deberá votar una nueva proposición para autorizar que la ceremonia se realice en Cali. En la Cámara, la representante de Salvación Nacional Carol Borda ya tiene lista la iniciativa sobre el cambio de sede de Bogotá a Cali, pues no se había alcanzado a votar que fuera en Popayán. Y se votaría esta misma tarde. ¿Y por qué el Congreso debe aprobar esta propuesta? Porque es ante todos los representantes y senadores que el presidente toma posesión de su cargo, como indica la Constitución Política. De hecho, el presidente del Senado es quien le pone la banda presidencial al nuevo mandatario el 7 de agosto.

La explicación que dio De la Espriella sobre por qué hacerlo en Cali

La nueva solicitud fue presentada por el presidente electo, quien explicó que desistió de realizar la ceremonia en Popayán por las afectaciones derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país. “Las condiciones climáticas derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país y las afectaciones que la caída de ceniza puede generar en la operación aérea y logística del evento me obligan a tomar una decisión responsable”, afirmó De la Espriella. El mandatario electo agregó que el aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, “ha permanecido cerrado más de una tercera parte del tiempo en los últimos 20 días”, razón por la que solicitó respetuosamente que la sesión solemne del Congreso se lleve a cabo en la capital del Valle del Cauca.

También pesaban las preocupaciones por la seguridad

Sin embargo, trascendió que en el Congreso también existían inquietudes por la seguridad en el Cauca para recibir a los congresistas y a las delegaciones diplomáticas que asistirán a la posesión presidencial. Por ello, la Secretaría General del Senado solicitó al comandante general de las Fuerzas Militares un informe sobre las condiciones de seguridad en ese departamento. Lo cierto es que al parecer De la Espriella ya desistió de su idea de hacer la posesión en una guarnición militar, tema que generó debate la semana pasada, pues eran varios los congresistas (y de todas las corrientes políticas) quienes opinaban que no era una buena señal que un presidente se posesionara ante los militares, pues se trata de una dignidad civil.

¿Y cuánto cuesta ese traslado?

Otro es el tema de los costos. Y es que si bien hacerlo en Cali no implicaría tantos recursos como en Popayán -por los dispositivos de seguridad, entre otros aspectos logísticos- lo cierto es que sigue siendo más caro que hacer la posesión en Bogotá. Ya se suscribieron los primeros contratos para organizar la ceremonia de transmisión de mando. Entre la logística del evento y la transmisión, el costo asciende a $5.950 millones, cerca de $950 millones más que la posesión de Gustavo Petro en 2022. En términos exactos, el incremento es de aproximadamente 19 %, aunque, ajustado por inflación, el costo sería casi que igual. Pero esa cifra no incluye los gastos que implicaría el traslado de la ceremonia fuera de Bogotá. Sobre ese punto ya comenzaron las críticas. El representante Daniel Briceño aseguró hace unos días que, para él, “los colombianos no deben pagar el traslado y gastos de los congresistas que nos traslademos al Cauca (ahora a Cali) para la posesión del presidente Abelardo De la Espriella. Personalmente cubriré todos los costos e invito a todos los congresistas a que hagan lo mismo”. Para que la posesión presidencial tenga validez es necesario trasladar al Congreso en pleno. Entre Senado y Cámara son 286 congresistas. A ellos se suman los jefes de Estado invitados y sus delegaciones, representantes de organismos multilaterales, presidentes de las altas cortes, la cúpula militar, el procurador, el contralor, el fiscal, la defensora del Pueblo y otros altos funcionarios del Estado. Y el transporte aéreo de los asistentes no está contemplado dentro del rubro asignado a este acto. Según las cuentas hechas hasta ahora, el costo de trasladar solo a los congresistas y a sus esquemas de seguridad podría rondar los $300 millones, sin incluir el desplazamiento de otros invitados a la ceremonia. Y en total podrían ser ciertos de millones más de los casi 6.000 millones de pesos ya destinados a ello. El tema ha generado cuestionamientos al presidente electo, pues durante la campaña defendió una política de austeridad y de reducción del gasto público. Sin embargo, De la Espriella se ha empeñado en hacer su posesión fuera de la capital.

La respuesta desde Cali

“Desde nuestra ciudad estamos listos para acompañar y apoyar todo lo que sea necesario. Cali ha esperado durante muchos años una mayor presencia del Gobierno Nacional, y que este acto se realice aquí ratifica su compromiso con nuestra ciudad, con el Valle del Cauca y con todo el suroccidente colombiano”, escribió el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Si el Senado y la Cámara aprueban la nueva proposición, Cali se convertirá oficialmente en la sede donde Abelardo de la Espriella recibirá la banda presidencial el próximo 7 de agosto. Siga leyendo: La historia de David Swagger, el tramitador de millonarios contratos que habrían beneficiado a Juliana Guerrero y su hermana Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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