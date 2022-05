Una nueva encuesta de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo dio una fotografía de la intención de voto que no se había presentado en las mediciones anteriores.

Esos números dejan ver que los más opcionados a disputar una posible segunda vuelta contra Gustavo Petro son los dos exmandatarios locales que llevaron las riendas de sus ciudades en el lapso 2016 - 2019, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Este último, sin embargo, no terminó su periodo en la Alcaldía de Bucaramanga.

El cuarto en el ranking es Sergio Fajardo con el 4,5%. Esta nueva encuesta muestra la tendencia que ya habían dejado ver otros sondeos de que el ganador de la consulta de la Centro Esperanza no logró despegar en la carrera por la contienda de 2022 y, pesquisa tras pesquisa, ha ido descendiendo en su favorabilidad frente al electorado colombiano.

La encuesta del CNC muestra que en una segunda vuelta entre Petro y Gutiérrez el candidato del Pacto Histórico tendría el 44,2% de los votos, mientras que el de Creemos Colombia llegaría al 34,9%. Es decir, la diferencia entre ambos sería del 9,3%.

No obstante, el porcentaje de indecisos para ese escenario es elevado. Quienes respondieron que votarían en blanco, que no sufragarían por ninguno y los que optaron por la opción “No sabe / No responde” suman 20,9% de la intención de voto para esa posible llave, una participación importante de la muestra total que podría definir la elección del 19 de junio.

Uno de los datos más novedosos de este sondeo es que muestra que, si Petro y Hernández van a la definición del 19 de junio, empatarían ambos con el 40,5% de la intención de voto, con una participación de indecisos del 19%. El “ingeniero”, como se ha hecho llamar Hernández en la campaña, es el candidato que más se acerca al del Pacto Histórico, de acuerdo con este sondeo.

Faltan diez días para las elecciones presidenciales y este domingo 22 de mayo vence el plazo para que las encuestadoras publiquen nuevas mediciones sobre las preferencias del electorado para la contienda. Así que queda un interrogante en el aire: ¿se confirmará esta tendencia durante el fin de semana?