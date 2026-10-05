No solo Corcho y Muhamad: congresistas hablan de “grietas” del Pacto Histórico

En el Pacto Histórico esta frase se repite como un mantra: hay diferencias, pero no hay divisiones. Sin embargo, entre mensajes en redes que dicen otra cosa, como los de las exministras Carolina Corcho y Susana Muhamad, la tesis de la unidad se ha puesto a prueba en los más de dos meses desde que se instaló el Congreso.

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Para la representante por Antioquia Luz Verónica Estrada, en la bancada hay diferencias de opinión, algo que considera normal, aunque para ella “se ha querido instalar la idea de que el Pacto Histórico está desarticulado”, dijo a EL COLOMBIANO.

Sin embargo, reconoce que sí hay errores: habla, por ejemplo, de las réplicas a las alocuciones presidenciales, dos que ya ha hecho la oposición de tres que tiene derecho al año.

La última fue criticada, pues el expresidente Petro la hizo desde la sala de espera de un aeropuerto y con información sin respaldo. Dice que le gustaría que la oposición fuera más “constructiva, queremos mejorar”, afirmó.

Su colega Miguel Ángel Grisales, representante por el Quindío, es más explícito en la distinción. Lo que ocurre en el movimiento, dice, son “disensos”, y no necesariamente divisiones. Explica que con una bancada de casi 70 personas es muy difícil poner a todos de acuerdo.

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Pero, al igual que Estrada, Grisales admite fallas. Por ejemplo, sobre la votación en la Comisión de Acusaciones, en la que el Pacto votó para que esa instancia asumiera la investigación contra Álvaro Uribe por las masacres en Antioquia, concede que pudo haber sido “desafortunada”.

También defiende otro episodio que hizo ruido: el desorden en la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, que ni siquiera se terminó llevando a cabo en la Cámara. Sobre el tema, Grisales dice: “no fue un acto de desorden improvisado, sino que fue discutida y planificada como bancada”.

Por ese hecho, la Comisión de Ética de la Cámara le abrió una investigación disciplinaria al representante paisa Hernán Muriel por asistir a plenaria en bermudas.

En todo caso, ambos niegan problemas en la democracia interna del partido, como sí han expuesto públicamente otros de sus miembros. Estrada, por ejemplo, dice que “siempre puede expresar opiniones”.