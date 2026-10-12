Menos ministerios y burocracia: así proponen recortar el Estado

En febrero de 2003, seis meses después de posesionarse, el presidente Álvaro Uribe firmó 18 decretos que fusionaron seis ministerios y recortaron cerca de 700 cargos públicos. El número pasó de 16 a 13 carteras y la idea era ahorrar alrededor de 23.000 millones de pesos para destinarlos a inversión.
Veintitrés años después, el presidente Abelardo de la Espriella llegó a la Casa de Nariño con la misma intención, esta vez en medio de una difícil crisis fiscal. En campaña habló de recortar el Estado en un 40%, con el argumento del derroche durante el gobierno Petro. Es una meta que podría ser difícil de cumplir por la rigidez de la estructura estatal.
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Pasados dos meses del nuevo Gobierno, la ruta aún no es muy clara. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, había dicho recién fue designado que la intención es pasar de 18 a 13 carteras, dentro de una estrategia de reorganización institucional, y ha señalado que reducir la estructura estatal es una de las vías contempladas para generar ahorros en las cuentas públicas.
Las vías para recortar el Estado
Pero las fusiones no se hacen por decreto presidencial: según el artículo 150 de la Constitución, le corresponde al Congreso determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional.
Aunque esa no es la única vía. Para hacer la tarea más fácil, en su momento, a finales de noviembre de 2002, el Congreso aprobó en primer debate un proyecto de ley que facultaba a Uribe para adelantar, en un término de seis meses, el programa de Renovación de la Administración Pública. En diciembre el trámite completo del proyecto ya estaba saldado y por eso en febrero pudo firmar los decretos.