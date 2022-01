“Me estaba preparando para que eso sucediera y sentí que era el instante adecuado para hacerlo. Soy cabeza de una lista cerrada y cremallera donde no solamente es Mábel Lara sino otras mujeres que representan la diversidad de este país. Como dice Yolanda Perea: ‘Si no es ahora, ¿cuándo?’. Es en este instante, cuando nos estamos jugando los valores democráticos más importantes de Colombia”.

Antes no habíamos tenido dos cabezas de listas mujeres y negras en una misma elección. ¿Por qué la política se está moviendo hacia ese lado?

“Colombia llegó a ese momento en el que puede encontrar opciones. Hay una crisis de representación en el Congreso por las personas que han hecho de esto un oficio y no un servicio público. La gente está cansada de más de lo mismo y las comunidades nos hemos abierto camino codo a codo. Este es un momento de las mujeres y las mujeres negras. Un momento para la historia”.

¿La política en Colombia es racista?

“Es racista, machista, nos usan para la foto y mucho. Parte del ejercicio del Nuevo Liberalismo es que mujeres como Yolanda Perea y yo hemos dicho que queremos hacer partido y nuestra voz cuenta. Es con hechos cuando uno habla de diversidad e inclusión”.

La Coalición Centro Esperanza no tiene mujeres precandidatas presidenciales. ¿Cree usted que le hizo falta a esa coalición tener más mujeres?

“Sí, y lo he criticado. Cuando tomé la decisión se lo dije a la Coalición y creo que la conformación del Nuevo Liberalismo leyó bien el momento del país. Es que la coalición, estos señores, esos manes todos muy blancos y muy parecidos no representan al país, eso no es Colombia. He sido crítica, no solo de la diversidad, sino también como género: todos los señores pontificando sobre la esperanza, pero creo que por eso esta jugada independiente del Nuevo Liberalismo nos da la razón. Leyeron que la esperanza es con las mujeres y mujeres que no han hecho política”.

La sociedad ha tenido varios despertares. ¿En qué momento fue el suyo sobre la desigualdad de las mujeres negras en Colombia?

“Sucedió cuando estuve cubriendo el terremoto de Haití. Vi mucha desigualdad e indiferencia, pero tuve claro que eso también sucedía en Colombia. ‘¿Y dónde están los cambios sociales?’, me pregunté. Que cuentes las mismas noticias una y otra vez. Esos despertares son constantes, te vas cargando de frustración y piensas: ‘¡Eh! No puede ser que no podamos hacer algo más’”.

¿Ha visto un cambio social con el gobierno de Iván Duque en temas afro?

“El Gobierno Duque ha sido un poco falto de empatía. No ha leído bien a Colombia y cuando necesitábamos que nos ayudara a abrazarnos como país eso no sucedió. El Estado es indiferente a las realidades de los pueblos afrodescendientes y los avances son muy chiquiticos, de a poquitos, y a migajas. Es Duque y todos los que están detrás”.

¿Les preocupa quemarse? En la lista no hay mucha gente con experiencia política o con maquinaria...

“Carlos Fernando Galán sacó un millón de votos, era el opcionado de la oposición para ser cabeza de lista al Senado y se puso de sexto. Esto es con votos y Carlos Fernando llegó a darnos el empujón a la lista con su caudal político. Si logramos llegar a ese voto de opinión, que existe, en las poblaciones del litoral, el Chocó, y otras regiones, logramos llegar al umbral y pasar” .