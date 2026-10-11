La llamada de Abelardo a Uribe que pondría paños fríos a la relación entre sus partidos y otros secretos en De Buena Fuente

El director de la UNP, Didier Blanco, reveló una lista de personas que no habrían entregado sus esquemas de seguridad. Según fuentes, entre ellas estarían los exministros Antonio Sanguino, Germán Ávila, Jorge Lemus, Alfredo Zapata, Armando Benedetti y Rosa Villavicencio, además de Carlos Carrillo y Daniel Mendoza. Incluso habría figurado el nombre del fallecido Germán Vargas Lleras.

Algunos de los mencionados rechazaron esa versión. Carrillo dijo que entregó su esquema hace un mes, mientras que desde Cambio Radical señalaron que el de Vargas también fue devuelto. La UNP no confirmó nombres y explicó que dejar un cargo no elimina automáticamente la necesidad de evaluar las condiciones de seguridad de una persona.

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La llamada de Abelardo a Uribe

A pesar de que el Centro Democrático y Salvación Nacional, partido del presidente Abelardo de la Espriella, llevan semanas distanciados por los ataques del senador Enrique Gómez, EL COLOMBIANO conoció, de buena fuente, que el jefe de Estado y el expresidente Álvaro Uribe sostuvieron una llamada telefónica en los últimos días.