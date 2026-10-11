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La llamada de Abelardo a Uribe que pondría paños fríos a la relación entre sus partidos y otros secretos en De Buena Fuente

También le contamos quiénes integran el sonajero de candidatos para las Alcaldías del Valle de Aburrá y la situación que tendría tambaleando al ministro del Interior, Rodrigo Lara.

  • El presidente Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. FOTO ARCHIVO
    El presidente Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. FOTO ARCHIVO
El Colombiano
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hace 1 hora
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El director de la UNP, Didier Blanco, reveló una lista de personas que no habrían entregado sus esquemas de seguridad. Según fuentes, entre ellas estarían los exministros Antonio Sanguino, Germán Ávila, Jorge Lemus, Alfredo Zapata, Armando Benedetti y Rosa Villavicencio, además de Carlos Carrillo y Daniel Mendoza. Incluso habría figurado el nombre del fallecido Germán Vargas Lleras.

Algunos de los mencionados rechazaron esa versión. Carrillo dijo que entregó su esquema hace un mes, mientras que desde Cambio Radical señalaron que el de Vargas también fue devuelto. La UNP no confirmó nombres y explicó que dejar un cargo no elimina automáticamente la necesidad de evaluar las condiciones de seguridad de una persona.

Le puede interesar: Las pistas detrás del retiro de visa a Martha Peralta y los Torres y otros secretos en De Buena Fuente.

La llamada de Abelardo a Uribe

A pesar de que el Centro Democrático y Salvación Nacional, partido del presidente Abelardo de la Espriella, llevan semanas distanciados por los ataques del senador Enrique Gómez, EL COLOMBIANO conoció, de buena fuente, que el jefe de Estado y el expresidente Álvaro Uribe sostuvieron una llamada telefónica en los últimos días.

De la Espriella llamó a Uribe para hablar sobre dos proyectos de ley que el Centro Democrático impulsa en el Congreso: la «contrarreforma» a la reforma pensional de Petro y la extensión del límite del impuesto predial, aprobado en 2019.

Según le dijo el mandatario al político antioqueño, el Gobierno apoyaría esas iniciativas. ¿Servirá para aliviar el fuego amigo entre el uribismo y el abelardismo?

Los que suenan para las alcaldías

En las alcaldías del Valle de Aburrá se empieza a mover el sonajero para las elecciones de 2027. La carrera por Bello tiene ocho nombres en el radar para reemplazar a Lorena González. Estos son los de Iván Darío Ortega, Gabriel Jaime Giraldo, Daniela Ortega, Julián Pineda, Yulieth Sánchez, Daniel Villa, Néstor Restrepo y Jaime Llano. Para Girardota hay nueve aspirantes: Olga Mazo, Alejandro Posada, Diego Rojas, César Henao, Diego Agudelo, Valdimir Jaramillo, Luis Miguel Correa, Mary Sánchez y Daniel Orozco. En Caldas suena con fuerza el exconcejal Santiago Fernández, quien sería el principal contendiente del candidato que represente la continuidad de Jorge Mario Rendón, Profe Piolo.

¿Tambalea Rodrigo Lara en el Ministerio de lnterior?

Con los constantes ataques en redes sociales contra el ministro del Interior, Rodrigo Lara, durante esta semana, vuelve a la mente un comentario que este medio escuchó incluso antes de que asumiera el cargo. Mientras se adelantaban los acuerdos para proponer a los presidentes de Cámara y Senado, varios congresistas habrían dicho, en los pasillos del Hotel Grand Hyatt, en Bogotá, que Lara sería el primer ministro del actual gobierno en salir.

Los pasillos del Congreso suelen anticipar tensiones que luego salen a la luz, y el hecho de que el comentario circulara antes de su posesión sugiere que algunos sectores ya veían en Lara una figura incómoda dentro de la distribución de fuerzas del Gobierno y la coalición.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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