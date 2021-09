“ Usted sí me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: caducar el contrato. Yo no negocio ni cedo ante corruptos”, señaló la exministra en su cuenta en Twitter.

Esta declaración pública de Abudinen se dio como respuesta a los pronunciamientos hechos por Benedetti en la misma red social, en la que se defendió de señalamientos que lo relacionaban con Emilio Tapia, empresario capturado por su papel dentro del contrato con Centros Poblados.

“Con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto o una Coca Cola, ni me he reunido, hablado telefónicamente o cruzado un email o un chat. Como en las viejas épocas del ‘rufián’, quieren meterme en cuanto caso de corrupción hay”, expuso el senador.

Entre esos pronunciamientos planteó que Abudinen estaría tratando de justificar su “negligencia” o participación en el “robo” del anticipo de 70.000 millones de pesos con el tema de la supuesta llamada.

Cabe resaltar que el fin de semana anterior trascendió que presuntamente Benedetti habría intentado que el contrato fuera cedido a la firma Hugues, además se planteó que la exministra tendría el rastreo de la llamada que le entró desde el celular de Benedetti.