El panorama electoral de las tres coaliciones presidenciales que irán a consulta el 13 de marzo se sigue aclarando, pero la preferencia de voto por “Ninguno” manda la parada. Así lo dio a conocer La Gran Encuesta Elecciones 2022 en su entrega de febrero.

En este sondeo que la firma Yanhaas realizó para la alianza entre EL COLOMBIANO, RCN Televisión, RCN Radio, La FM, NTN24, La República, El Universal, Vanguardia, La Patria, El Heraldo y El País, se mostró que los que puntean en intención de voto son Gustavo Petro (Pacto Histórico), Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza) y Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia).

El tamaño de la muestra de esta medición fue de 1.225 encuestas distribuidas en 60 municipios del país. El margen de error para una confianza del 95% es del 3,2% para proporciones mayores al 49%, y la encuesta se realizó del 25 al 31 de Enero de 2022.

En la medición general sobre la intención de voto por cada una de las coaliciones en las consultas, apareció en primer lugar la opción No votaría con ninguna, con 34%. La que más intención de voto obtuvo fue el Pacto Histórico (29%), seguido por la Coalición Centro Esperanza (18%), y tercero Equipo por Colombia (13%), mientras que No sabe / no responde registró 6%.

Así marcaron las tres coaliciones

En el caso del Pacto Histórico, Petro (36% de preferencia) fue superado únicamente por la opción “Ninguno”, que obtuvo 42%. Detrás de Petro aparecen Francia Márquez (8%), No sabe/no responde (5%), Camilo Romero (4%), y por último Arelis Uriana y Alfredo Saade (ambos con 2%).

En comparación con el anterior sondeo del mes de diciembre de La Gran Encuesta, Petro subió tres puntos porcentuales, al pasar del 33% al 36%, Francia Márquez bajó del 9% al 8%, y Camilo Romero bajó del 8% al 4%; Uriana y Saade no marcaron en la anterior medición.