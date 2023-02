“Dice Roy Barreras que soy mentiroso porque en el Congreso no hay corruptos ni existe el acoso sexual. Dice que denunciar esto es acabar con las instituciones. El discurso que autoexime a los victimarios y estigmatiza al denunciante. El país sabrá a quién creerle” , sostuvo Bolívar en su cuenta en Twitter.

“Bolívar es un personaje de la televisión . No solamente hace series, las prepara y mercadea. Gracias a ustedes y a los medios, él mismo es un personaje de televisión. Tengo que decir que no lo conozco bien. Pero Bolívar es un tipo auténtico y es un hombre honesto”, dijo Barreras, quien insistió en que el exsenador “está equivocado en muchas cosas; por ejemplo, en acabar con las instituciones”.

Frente a las denuncias por acoso, Barreras calificó de “miserable” a cualquier hombre que utilice su poder para acosar laboralmente o sexualmente, por lo que debería estar preso. Sin embargo, lamentó que “son pocos los casos en los que la víctima se atreve a denunciar”. No obstante, cuestionó que lo que ocurra en el Congreso sea trata de personas.

“Invito a todos los que sepan de esos casos. El exsenador Bolívar dijo que había trata de personas. Ese es un delito terrible. ¿En qué consiste? Secuestran a una persona, le quitan el pasaporte y se la venden a la mafia japonesa. No he conocido a ninguna empleada del Congreso que la vendan a la mafia japonesa. Pero, si el exsenador Bolívar supo que eso ocurrió hace cinco años, su obligación es denunciarlo, y no hacerlo ahora para preparar alguna nueva teleserie y utilizar a las víctimas con ese propósito”, manifestó Barreras.