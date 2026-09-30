Gobierno busca cuidar coalición en el Congreso tras tensión con el uribismo: tres ministros se reunieron con liberales

Tres ministros del Gobierno se reunieron con la bancada liberal en lo que va de la semana, justo cuando integrantes de la coalición en el Congreso atraviesan el choque entre el Centro Democrático y Salvación Nacional y el Ejecutivo necesita conservar sus respaldos en el Congreso. Primero fue Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, quien se reunió con los congresistas liberales. Después, en la noche, apareció Rodrigo Lara, ministro del Interior, un nombre que además carga con una historia propia dentro de ese partido. Y este miércoles, el turno fue para Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, quien compartió un desayuno con integrantes de la colectividad. Tres encuentros en rápida sucesión que ocurren cuando la coalición de Gobierno atraviesa un rifirrafe: el enfrentamiento entre el Centro Democrático y Salvación Nacional y la necesidad del Ejecutivo de conservar respaldos en el Congreso. Le puede interesar: ¿Una pelea que le puede costar caro al Gobierno? Sigue el pulso entre el Centro Democrático y Salvación Nacional “Siento yo que debemos rodear al presidente Abelardo de la Espriella, sus políticas y en especial los retos que tiene como país”, dijo a este medio el representante liberal Camilo Gómez, de Antioquia.

El congresista puso sobre la mesa, además, uno de los asuntos que el Gobierno intenta convertir en punto de encuentro con las distintas fuerzas políticas: las cuentas del Estado. “Es innegable reconocer que Petro dejó vuelto un desastre el país en todo sentido de la palabra, pero hay uno muy delicado y es fiscal y presupuestalmente”, aseguró el representante paisa. Ante la pregunta de si el Ejecutivo estaría buscando afianzar esa relación con su segundo “socio” más grande (en términos de curules) anticipando nuevos desencuentros con el Centro Democrático, Gómez respondió: “Yo soy liberal y yo hago una unión para que los políticos de este país saquemos el Estado adelante. Dejemos de señalar, hablemos lo técnico que tengamos que hablar. Pero no entremos en rifirrafes personales, pensemos en el país”. Pero una fuente enterada le dijo a este medio que, aunque estas reuniones son parte del diálogo normal entre el Ejecutivo y el Legislativo, sí es cierto que hay una intención por mantener “firmes” a quienes se declararon de gobierno.

El segundo más grande y el último en llegar

El Partido Liberal fue el último de los partidos en incorporarse a la coalición de Gobierno. Su llegada no es menor: la colectividad tiene 38 congresistas, 14 senadores y 24 representantes, una fuerza suficiente para inclinar votaciones y convertirse en un actor central para cualquier Gobierno que necesite construir mayorías. Pero el liberalismo no es un bloque homogéneo. Dentro de la colectividad conviven varias corrientes; y al parecer la mayoría de ellas se habría alineado, al final, con la idea de ser partido de Gobierno. De todas formas, hay dos ministros que conocen la casa y que en ese acercamiento entre los liberales y el Gobierno también han jugado un papel relevante. Uno de ellos es Rodrigo Lara, hoy jefe de la cartera política y con pasado en el Partido Liberal. Otro es Mauricio Gómez Amín, ministro de Industria y Comercio, también con trayectoria dentro de esa colectividad. Entérese: ¿Quién sigue en la lista “quita-visas” de Abelardo? Estos son, uno a uno, los 30 en cola Las reuniones, sin embargo, no comenzaron esta semana ni con esta colectividad. Otros ministros ya habían buscado acercamientos con diferentes partidos. Jaime Andrés Beltrán, de Vivienda; Fabio Arjona, de Ambiente; Elsa Noguera, de Transporte, y Ana María Vesga, de Salud, ya habían tenido encuentros con colectividades como el Centro Democrático, el Partido de la U y el Partido Conservador. En particular, Vesga se reunió con integrantes del Centro Democrático antes de que el nuevo Gobierno cumpliera su primer mes. La pelea entre el Centro Democrático y Salvación Nacional, entonces, no solo está reordenando a la derecha, también está poniendo a prueba los vínculos de la coalición que sostiene al Gobierno en el Congreso. Continúe leyendo: “Se llevaron los vehículos”: UNP señala que exfuncionarios de Petro no han devuelto camionetas Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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