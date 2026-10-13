Los 5 del gobierno Duque que regresan con Abelardo y la que suena para la Andi

Varias personas que trabajaron con el expresidente Iván Duque ahora hacen parte de los círculos de poder desde que Abelardo de la Espriella llegó a la Casa de Nariño. El de más alto perfil es el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Comercio y de Hacienda durante el mandato de Duque.
Los nombramientos no se limitarían solo al Gobierno. La exjefe de gabinete de Duque, María Paula Correa, podría aterrizar en la presidencia de la Andi (Asociación Nacional de Industriales) tras la salida de Bruce Mac Master, según se ha conocido en la opinión pública. También han sonado nombres como la exministra de Santos María Claudia Lacouture.
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Esto ocurre en un momento en el que el Centro Democrático, partido que llevó a Duque a la Presidencia y del que sigue siendo militante, enfrenta tensiones con el abelardismo por los votos de la derecha para las regionales 2027, ya que los seguidores del Presidente tienen colectividad propia —Defensores de la Patria— para repartir avales.
¿Qué dice Iván Duque?
Con respecto a que haya llegado gente que trabajó con él al Gobierno actual, el exmandatario dijo en entrevista con Caracol Radio que su administración buscó promover una generación de perfiles con experiencia técnica antes que política.
“Siempre dije que mi labor como presidente era tratar de abrirle camino a una generación de personas técnicas, que estuvieran en los cargos por su conocimiento y preparación. No por responder a directorios políticos. Así estructuramos el gabinete y el Gobierno”, aseguró.