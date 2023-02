Roy Barreras ha sido decisivo para mantener la unidad y cohesión del Pacto Histórico. Sin embargo, hoy es el causante de la discordia y división que amenazan el futuro de esa coalición. Todo esto justo cuando el Gobierno de Gustavo Petro tramita sus reformas sociales en el Congreso y a menos de ocho meses de elecciones regionales.

El motivo no es otro que los avales que Roy –a través de su partido, La Nueva Fuerza de la Paz– le dio a cuestionados políticos que, apalancados en la popularidad de Petro, buscan llegar al “gobierno del cambio”.

Entre ellos se cuentan Dumek Turbay –que busca la Alcaldía de Cartagena y que es acusado de aliarse con la política tradicional y corrupta de Bolívar–; Jorge Rey –que quiere repetir en Cundinamarca y que fue salpicado por denuncias de ‘volteo de tierras’–; Berner Zambrano –que dejó tirada su curul en el Senado por buscar la Gobernación de Nariño–; José Huber Araujo –exalcalde de Leticia, señalado por líos de contratación y que hoy ambiciona la Gobernación de Amazonas–, y hasta la propia Dilian Francisca Toro –que sería coavalada para seguir manejando los hilos del Valle–.

“Han hecho política tradicional, son politiqueros y han saqueado las regiones. Representan todo lo que la gente asquea. No hacen parte del cambio”, reclamó en diálogo con este diario la senadora Esmeralda Hernández. “Hacen parte de los gamonalismos políticos en las regiones. Dilian Francisca, por ejemplo, lleva 12 años en el Valle y sin hacer el mejor gobierno”, alegó el senador Alexander López.

Los reparos escalaron a la plana mayor del petrismo. El presidente de la Cámara, David Racero, advirtió que algunas de esas candidaturas “pareciera que restaran más que sumaran”. La senadora María José Pizarro dijo, por su parte, que “unas listas decentes deben cerrar filas contra de cualquier expresión corrupta. No respaldaré candidaturas inaceptables, que estén ligadas al paramilitarismo”.

Inclusive, el exsenador Gustavo Bolívar, que se perfila para llegar a la Alcaldía de Bogotá, alertó que se “están robando” el Pacto: “Vine a la política a luchar contra corruptos, no a aliarme. Si le dan avales a quienes nos condujeron al genocidio no sigamos hablando de cambio”.

Que Roy Barreras reencauche a viejos aliados y les dé juego no debería sorprender por su militancia en partidos como La U. Entonces, ¿por qué en un primer momento la coalición le permitió entrar al Pacto si representa justamente a lo que hoy se oponen? Según la senadora Hernández, “son escenarios distintos, pues para lograr el gobierno de transición era necesario hacer alianzas, pero sobre cosas fundamentales, no solo con Roy, sino con partidos con los que no coincidimos en muchas cosas”.

Lo cierto hoy, a ocho meses de elecciones, es que Barreras está montando rancho aparte sin que ello implique que vaya a partir cobijas con Petro. Es decir, está abriendo su propio espectro. Sin embargo, esa ambición personal podría tener repercusiones en lo colectivo y pondría en entredicho el anhelo del propio Petro: sumar el mayor número de gobernaciones y alcaldías; pero el plan quedaría en veremos con una posible coalición fragmentada