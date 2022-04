Frente a la intención de voto, de cara a los comicios del 29 de mayo, los de primera vuelta, Petro reporta el 34% de la preferencia, le sigue Gutiérrez con el 25% y el voto en blanco con el 10,3%.

Sergio Fajardo reportó un 9,5% de la intención de voto, Rodolfo Hernández el 9,3%, no sabe no responde el 7,4%, Íngrid Betancourt (2,6%), Enrique Gómez (1,6%), Luis Pérez (0,3%). La encuesta la cierra John Milton Rodríguez, quien no reporta intención de voto (0,0%).

Si las elecciones fueran el próximo domingo el candidato del Pacto Histórico ganaría en casi todas las regiones, menos en Antioquia-Eje Cafetero, donde el candidato paisa obtendría el 39,4 % de los votos y Petro el 21,4 %.

En Bogotá Petro aventaja con el 42,3% y Gutiérrez tendría el 19,5%. En la Costa Atlántica el exalcade de Bogotá se lleva el 40,1% frente al 19,6% de “Fico”.

Para el centro oriente del país el Pacto tiene el 26,6% y Equipo por Colombia el 23,2%. En el sur occidente Petro gana con el 50,1% frente al 17,6% de Gutiérrez.

En la encuesta se entrevistaron a 1.865 personas vía telefónica entre el 30 de marzo y el 1 de abril. El margen de error es del 2,5%.

Lea aquí la encuesta completa: