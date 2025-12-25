“Con Petro hemos tocado fondo en corrupción y desgobierno”

Reivindicando el valor y la sed de justicia de las víctimas del conflicto armado, sumado a la premisa de la verdad y la no repetición, la exsenadora Sofía Gaviria decidió enarbolar las banderas del partido Oxígeno —de la también exsenadora Ingrid Betancourt— y medirse a ser cabeza de lista de cara a las elecciones legislativas de marzo de 2026.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la también exembajadora reitera sus críticas al Acuerdo de Paz con las extintas Farc, habla de su relación con Ingrid Betancourt y señala que requieren al menos un millón y medio de votos para lograr una bancada de 10 senadores. Raja al Gobierno de Gustavo Petro y se refiere al proceso electoral de 2026.
¿Cómo fue el proceso para que fuera elegida cabeza de lista y qué factores jugaron a su favor para asumir semejante responsabilidad?
“No fue que yo quisiera, sino que Ingrid de alguna forma vio mi liderazgo político. Mi recordación como senadora es ser la líder de las víctimas y porque mi historia me da la razón sobre las críticas al proceso de paz. Eso es una forma de decir ‘aquí está la verdad y el criterio que no se cumplió en el pasado. Lo vamos a reivindicar’.
Nos conocimos con ella y empezamos a armar la lista, que es de primera. Cualquiera de las personas, del 1 al 20, podrían encabezarla porque tienen una trayectoria probada en el sector y una ética comprobada. Diseñamos la lista de tal forma que casi por lotería cualquiera pudiera estar de primero, pero a los pocos días ella decidió que los únicos puestos seguros eran el #1 para mí y el #10 para ella”.
¿Cuáles fueron los criterios para escoger a estos aspirantes?
“El equipo tiene un marcado énfasis en la reivindicación de las víctimas, la justicia y la verdad. Tenemos personas emblemáticas como John Frank Pinchao o Deisy Guanaro —víctima de reclutamiento y abuso por parte de las Farc, de muchos de los que están sentados en el Congreso—.
Sea la oportunidad para decir que la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) no ha servido para la verdad. Este proceso garantizó la impunidad de los victimarios y no ha contribuido realmente a la reparación ni a la justicia.