“Con Petro hemos tocado fondo en corrupción y desgobierno”

Reivindicando el valor y la sed de justicia de las víctimas del conflicto armado, sumado a la premisa de la verdad y la no repetición, la exsenadora Sofía Gaviria decidió enarbolar las banderas del partido Oxígeno —de la también exsenadora Ingrid Betancourt— y medirse a ser cabeza de lista de cara a las elecciones legislativas de marzo de 2026. En diálogo con EL COLOMBIANO, la también exembajadora reitera sus críticas al Acuerdo de Paz con las extintas Farc, habla de su relación con Ingrid Betancourt y señala que requieren al menos un millón y medio de votos para lograr una bancada de 10 senadores. Raja al Gobierno de Gustavo Petro y se refiere al proceso electoral de 2026. ¿Cómo fue el proceso para que fuera elegida cabeza de lista y qué factores jugaron a su favor para asumir semejante responsabilidad? "No fue que yo quisiera, sino que Ingrid de alguna forma vio mi liderazgo político. Mi recordación como senadora es ser la líder de las víctimas y porque mi historia me da la razón sobre las críticas al proceso de paz. Eso es una forma de decir 'aquí está la verdad y el criterio que no se cumplió en el pasado. Lo vamos a reivindicar'. Nos conocimos con ella y empezamos a armar la lista, que es de primera. Cualquiera de las personas, del 1 al 20, podrían encabezarla porque tienen una trayectoria probada en el sector y una ética comprobada. Diseñamos la lista de tal forma que casi por lotería cualquiera pudiera estar de primero, pero a los pocos días ella decidió que los únicos puestos seguros eran el #1 para mí y el #10 para ella". ¿Cuáles fueron los criterios para escoger a estos aspirantes? "El equipo tiene un marcado énfasis en la reivindicación de las víctimas, la justicia y la verdad. Tenemos personas emblemáticas como John Frank Pinchao o Deisy Guanaro —víctima de reclutamiento y abuso por parte de las Farc, de muchos de los que están sentados en el Congreso—. Sea la oportunidad para decir que la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) no ha servido para la verdad. Este proceso garantizó la impunidad de los victimarios y no ha contribuido realmente a la reparación ni a la justicia.

También contamos con Beatriz Uribe Botero, exministra de Vivienda y Medio Ambiente, quien diseñó el exitoso proyecto ‘Mi Casa’ que, aunque fue exitoso, este Gobierno acabó por su incapacidad de gestión”. ¿Usted ya conocía a Ingrid Betancourt o cómo fue todo este relacionamiento para que llegara al partido Oxígeno? “Había hablado con ella tras su liberación. El éxito de la Operación Jaque nace, de alguna forma, del fracaso de la operación de Urrao donde murió mi hermano Guillermo. Habíamos hablado por solidaridad en temas de víctimas, pero el detonante de la relación fue la sentencia de la JEP de septiembre, que es absolutamente ofensiva y revictimizante. El Estado reconoce que el secuestro fue una política masiva y sistemática de la organización criminal Farc, pero a renglón seguido los deja en absoluta impunidad. Eso generó una solidaridad entre víctimas”. Reivindica que su gran bandera será la lucha por las víctimas, pero como cabeza de lista, ¿cuál cree que será su sello programático? “Mi sello, que también fue el de Guillermo Gaviria Correa y el de Aníbal, es la seguridad alimentaria y nutricional. Es inaceptable que en un país rico, que puede ser la despensa del mundo, los niños mueran de hambre o tengan una ‘cicatriz biológica’ en su primera infancia por falta de nutrición. Eso impide que su cerebro se desarrolle completamente”. ¿Cuáles serían los primeros proyectos que usted y su bancada radicarían? “Primero, el proyecto de seguridad y soberanía alimentaria, que es la agencia de seguridad y no crea ningún tipo de burocracia, sino que la reduce. El segundo es el de apoyo con créditos a campesinos que no son propietarios de tierra, ya que el Banco Agrario les pide fianzas de inmuebles que no tienen. También buscaremos la importación y el desarrollo de paquetes tecnológicos, pues este Gobierno bloqueó el apoyo a la investigación agrícola. Necesitamos ayudas para el campo. Este es un equipo, es una selección de los mejores, y también buscaremos avanzar en la descentralización”.

Justamente, ¿qué representa esta lista? ¿A qué sectores abarca? “Es una lista muy poderosa, hay muchos sectores representados: el sector de confecciones con Jorge Duque; la cultura con el compositor Arturo Cuéllar, o la salud con el médico Óscar Franco. El nicho de la mayoría de estos candidatos está en la opinión pública y en las grandes ciudades. Nuestro objetivo es informar de esta selección de lujo a la mayoría de los colombianos y derrotar el abstencionismo para que la gente no diga que no hay por quién votar o que son los mismos politiqueros”. ¿Cuántos votos necesitan sacar para concretar esta lista? “Queremos que esté Ingrid y para eso necesitamos sacar al menos 10 curules. Eso son al menos un millón y medio de votos. Ese es el cálculo, más o menos. Solo para tres senadores necesitamos 558.000 votos y ya después de eso son cerca de 70.000 por cada senador adicional”. Ustedes en Oxígeno coavalaron a Juan Carlos Pinzón en su camino a la Presidencia. ¿Él participará en una consulta interpartidista? ¿Usted prefiere consulta o encuesta? “El partido está comprometido con la consulta, pues es el mecanismo más democrático y legítimo frente a las encuestas, que pueden ser manipuladas y aunque no lo sean, no tienen la legitimidad de una votación directa en una consulta. Nos encantaría que Juan Carlos tenga cabida en esa gran consulta de centro-derecha que siempre hemos defendido. Él está muy animado. Esperemos que llegue allá, como han llegado otros candidatos de lujo”. En esa eventual consulta, ¿cómo iría usted, siendo hermana del precandidato Aníbal Gaviria? Tiene el corazón partido... “No, yo no lo tengo partido. Siempre tengo claro dónde tengo el corazón”. (Risas)