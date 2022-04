Barreras le dijo a EL COLOMBIANO que sabe que “hay una investigación que tiene que ver con esa universidad pública -la Esap- de la que no tengo noticia, porque no he sido notificado”. Y dijo que sabe que está relacionada con el representante a la Cámara, Faber Muñoz.

Además, señaló: “Cuando la Corte, si así lo decide, abra una investigación me llamará y podré enterarme de qué se trata. Pero yo no he sido notificado de ninguna de las investigaciones a las que se refieren tanto las bodeguitas uribistas como las columnas que las reproducen”.