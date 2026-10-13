De la Espriella centraliza vocería en temas de seguridad con nueva circular y dice quién habla de qué

Al estilo de un sheriff de película, el presidente Abelardo de la Espriella ha salido a operativos con pistola en el cinto, ha vestido prendas militares y anda con un walkie-talkie. Tal como dijo en campaña, la seguridad es para él un tema prioritario, y lo muestra.
Desde el 7 de agosto, hace poco más de dos meses, el mandatario ha publicado en su cuenta de X 49 trinos con resultados de seguridad. Van desde la operación en la que fue abatido alias Bendito Menor, uno de los cabecillas de Los Pachenca —que se volvió todo un tema nacional— hasta capturas menores. Esa cifra solo cuenta los mensajes que mencionan palabras como “incautación”, “operativo” o “captura”. Pasan a ser cientos si se amplía a otros términos como “Fuerza Pública” o “seguridad”.
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Es decir, el presidente hace en sus redes sociales, más o menos, un informe de seguridad cada dos días. La imagen que busca proyectar es la de un hombre rápido para actuar pero también la de alguien que, cansado de la violencia, siente que debe ponerse al frente.
En agosto la frecuencia fue menor, con la posesión y las primeras operaciones, pero fue aumentando con reportes de golpes al Clan del Golfo, al ELN y a las disidencias.
También suele anunciar incautaciones de droga, armas, explosivos y maquinaria de minería ilegal, consejos de seguridad (como los ha hecho en Norte de Santander, Cesar, Magdalena, La Guajira y Sucre), traslados de reclusos, y reacciones a atentados. Todo con cifras acumuladas que crecen: miles de capturas y decenas de toneladas de estupefacientes entre finales de septiembre y comienzos de octubre.