¿Camino despejado para el Gobierno con presupuesto de 2027? Así avanza acuerdo en el Congreso

El presupuesto tiene todo para aprobarse. Así lo dijeron congresistas en las comisiones económicas conjuntas. Y es que pese a que al inicio de la semana algunos señalaron que no iban a firmar la ponencia del presupuesto luego de que el gobierno rechazara las más de 600 proposiciones que pedían modificaciones, lo cierto es que este medio conoció que varios congresistas llegaron a un acuerdo para firmar la ponencia. “Este presupuesto de 2027 va a ser aprobado porque tiene palabras que nos agradan a los congresistas: verdad, sinceridad en las cifras, responsabilidad”, dijo el coordinador ponente del proyecto, Cristián Garcés, durante la sesión de las comisiones económicas conjuntas. Agregó: “No podemos tener un país que tiene una inversión de su presupuesto apenas del 14%. ¿Quién no quiere más inversión? Todos aquí queremos más inversión, empezando por el Gobierno. Pero llevamos varios años con situaciones que vamos ahora a precisar”. En entrevista con EL COLOMBIANO, el congresista del Centro Democrático dijo que, de todas formas, insistirá en una nueva proposición de $10 billones de pesos de recorte en funcionamiento para que vayan a la reconstrucción por el terremoto. Pero indicó que el Gobierno ha comenzado a precisar cuáles serán las fuentes de financiación para la tarea que quedó tras el temblor del 10 de agosto. Entre ellas están $2,2 billones que estarían en el Fondo Milagro, recursos provenientes de los decretos de emergencia, $1,1 billones del Banco Mundial y el traslado de recursos que no hayan sido comprometidos.

Hace unos días usted, y otros congresistas, decían que no había un acuerdo con el Gobierno, pero al parecer ya hay ambiente para que el presupuesto pase su primer debate. ¿A qué acuerdo llegaron?

“Nosotros los senadores estamos de acuerdo en que se hayan sincerado las cuentas, pero tanto los gastos de endeudamiento como los de funcionamiento están asfixiando a los colombianos. Obviamente estamos de acuerdo en que hay que buscar formas sobre cómo aumentar la inversión, que son solo $87 billones. De todas formas consideramos que $1 billón debe adicionarse para fortalecer los entes de control. Pero hemos visto disposición de ceder, sobre todo en la reconstrucción tras el terremoto, de parte del Gobierno”.

¿Qué cambios se han aceptado de parte del gobierno?

“Ha aceptado subir 2 billones el presupuesto de salud, pero las solicitudes de parte de congresistas fueron más de 600 haciendo modificaciones a la inversión, pues hay una discusión como es normal y vamos a ver si el gobierno en algunas de ellas les da el aval para que sean finalmente aprobadas”. ¿Cuál es el principal reto de este presupuesto? Tenemos entonces el reto de, no como hizo Petro a punta de gasto y endeudamiento, mantener la economía. No, tenemos que lograr que haya nuevas empresas, emprendimientos, crecimiento de las empresas actuales y que por esa razón aumenten los ingresos del Estado sin aumentar los impuestos. Aumentando está el crecimiento económico y ahí voy a estar yo empujando, como se dice, la carreta para que las cosas cambien en nuestro país y aprovechamos este optimismo que hay en este momento.

Ha aceptado subir 2 billones el presupuesto de salud, pero las solicitudes de parte de congresistas fueron más de 600 haciendo modificaciones a la inversión, pues hay una discusión como es normal y vamos a ver si el gobierno en algunas de ellas les da el aval para que sean finalmente aprobadas.

¿Cuál es el principal reto de este presupuesto?

“Tenemos el reto de mantener la economía; y no a punta de gasto como hizo Petro. Tenemos que lograr que haya nuevas empresas, emprendimientos, crecimiento de las empresas actuales y que por esa razón aumenten los ingresos del Estado sin aumentar los impuestos. Tenemos que aumentar es el crecimiento económico y ahí voy a estar yo, empujando la carreta para que las cosas cambien en nuestro país y aprovechamos este optimismo que hay en este momento”.

Usted es del Valle, y ha hablado mucho de la reconstrucción del terremoto. ¿Qué opina del plan del Gobierno para esa tarea?

Apoyamos el llamado a que nos unamos los colombianos y en los territorios para que los liderazgos del sector público y privado converjan y den resultados, porque el reto es enorme. Estamos hablando de 20.000 viviendas destruidas en el país y cerca de 330 personas fallecidas, donde el 60% de los daños está en el Valle del Cauca. Pero todos los territorios como el Eje Cafetero, Chocó y el Valle del Cauca especialmente requieren de un esfuerzo muy grande y que sabemos no va a ser inmediato la reconstrucción. Yo estoy en la Comisión de Seguimiento y Acompañamiento a los efectos y a las soluciones a la reconstrucción por el terremoto. Estoy presidiendo también el bloque regional y de congresistas del Valle del Cauca, donde se reúnen las fuerzas vivas del departamento a trabajar y gestionar ante el Gobierno Nacional. Y creo que, como senador, debo hacer control a los decretos que está emitiendo el Gobierno Nacional y a los resultados, buscando una manera proactiva de que los damnificados reciban sus subsidios y podamos convertir esta tragedia en una oportunidad de desarrollo económico. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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