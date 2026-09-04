“No seguirá delinquiendo porque le cayó la mano de hierro”: De la Espriella tras baja de ‘Bendito Menor’

El presidente Abelardo de la Espriella entregó declaraciones sobre el operativo en el que cayó Naín Andrés Pérez Toncel, alias Nain o Bendito Menor, que estuvo a cargo de la Policía Nacional y que se desarrolló la madrugada de este viernes en Riohacha (La Guajira). Desde esa ciudad, el mandatario insistió en su política de confrontación y sometimiento contra las estructuras armadas ilegales. De la Espriella mencionó que “ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población”. Le puede interesar: Petro empieza a sentir el golpe de la Lista Clinton: la razón por la que Avianca no lo llevó a México. “Este delincuente, que no seguirá delinquiendo porque le cayó la mano de hierro del Estado, tenía arrodillada a la población, llena de miedo. En el gobierno de “El Tigre” la gente de bien no volverá a sentir miedo; los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma”, agregó el mandatario acompañado de los miembros de la Policía y con los cuerpos de las personas abatidas embolsados enfrente.

En ese sentido, reiteró que su gobierno no permitirá que “los narcoterroristas dobleguen a la población y le metan miedo a la gente” y que “hemos venido con la decisión total, con una cúpula militar y policial decidida a defender la honra, vida y bienes de los colombianos, como manda la constitución y la ley”. “Colombia estuvo mucho tiempo arrodillada al crimen. Ahora es el crimen el que se va a arrodillar ante la fuerza legítima del Estado, porque esta es la paz que se merece Colombia, no la paz que se negocia con los delincuentes, en donde se plega el estado a los beneficios y a las gabelas que los delincuentes pretenden. La paz en la que cree este gobierno es la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, dijo. El presidente de la República reiteró que la “fuerza pública está decidida, porque además hay un presidente que lo respalda. Yo personalmente estaré ahí defendiendo a nuestra fuerza pública. Nunca más un soldado, un policía de la patria será maltratado y humillado. Todo lo contrario, será el presidente quien primero defienda la actividad de los héroes de la patria”.

Abelardo de la Espriella mencionó que desde su posesión dio la instrucción de declarar a ‘Bendito Menor’ como un “objetivo de alto valor”. “A cada uno de los delincuentes y narcoterroristas que presionan a nuestra gente, que delinquen, que narcotrafican como estos miserables, que extorsionan, les vamos a caer con la mano de hierro del estado, con las leyes de la república como corresponde”, indicó el jefe de Estado. El gobernante finalizó su intervención señalando que la operación en la que cayó “Bendito Menor” demuestra que “cuando el Estado se decide, los delincuentes siempre pierden. Cuando los delincuentes ganan la partida es porque están asociados con el gobierno y este gobierno no admite una sola alianza criminal”.

Pérez Toncel hacía parte de un grupo de criminales declarados objetivo militar por De la Espriella. Por lo general dichos anuncios los hizo después de consejos de seguridad regionales, en los que alcaldes y gobernadores le exponían la situación de seguridad de sus territorios. Los otros que están en la mira son Róbinson Navarro Flórez (“Alfred”), cabecilla del frente de guerra Nororiental del ELN; y Carlos Eduardo García Téllez (“Andrey Avendaño”), el jefe político del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF). También están Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), máximo líder del EMBF, y Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”), comandante del Estado Mayor Central de las Farc. Sobre este último, De la Espriella anunció el 31 de agosto, después de un bombardeo a su organización en Guaviare: “Cuando menos pienses, una bomba caerá sobre ti. Dalo por hecho”. Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era alias Bendito Menor y qué pasó con Nain Andrés Pérez Toncel? Alias Bendito Menor, identificado como Nain Andrés Pérez Toncel, era señalado por las autoridades como integrante de una estructura criminal con actividad en La Guajira y el Caribe colombiano. Murió durante un operativo de la Policía Nacional realizado en Riohacha. ¿Cómo fue el operativo contra alias Bendito Menor en Riohacha? El operativo contra alias Bendito Menor se desarrolló durante la madrugada en Riohacha, La Guajira, y estuvo a cargo de la Policía Nacional. El Gobierno presentó la acción como parte de su estrategia de confrontación contra estructuras armadas y criminales. ¿Qué significa que un delincuente sea declarado objetivo de alto valor en Colombia? Ser declarado objetivo de alto valor significa que una persona es considerada prioritaria para las autoridades por su presunta relevancia dentro de una organización criminal. La condición orienta esfuerzos de inteligencia y operaciones, siempre dentro del marco legal aplicable. ¿Qué otros líderes criminales están en la mira del Gobierno de Abelardo de la Espriella? Entre los líderes señalados públicamente por el Gobierno están Iván Mordisco, Alexánder Díaz Mendoza, Carlos Eduardo García Téllez y Róbinson Navarro Flórez. La situación de estas personas puede cambiar conforme avancen las operaciones, investigaciones y decisiones de las autoridades.