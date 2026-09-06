¿Se les acabó la “gasolina” a los activistas digitales de Petro?

Durante el Gobierno de Gustavo Petro hubo varios influenciadores o activistas digitales que tuvieron contratos. Ahora que son oposición, ¿se les acabó la gasolina en redes? Con base en datos recopilados de la Inteligencia Artificial Grok, que hace parte de esa red social, EL COLOMBIANO analizó los datos de cinco perfiles de activistas y los pone en contexto para responder la pregunta. De las cuentas analizadas, la mayoría de titulares tuvo contratos con el Gobierno Petro. Hasta ahora, mantienen sus interacciones y métricas en esa red social o, incluso en algunos casos, aumentaron. Lo de las bodegas no es nuevo en el petrismo. El exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, admitió el año pasado la existencia de dinámicas coordinadas para mover narrativas en redes sociales; dijo a Blu Radio que “no se puede desconocer que las bodegas existen” y que eran “parte de las estrategias políticas y de comunicación del Gobierno”. Le puede interesar: ¿Petro reconoció en sus redes que tiene una “poderosa” red de bodegas a su servicio? Y agregó que “lo que existen son muchos tuiteros a los que alguien coordina. Les dicen: ‘La campaña hoy es esta y hay tanta plata’. Eso existe y no lo podemos negar”. Cuando habla de “bodegas”, se refiere a redes de cuentas que amplifican mensajes de manera coordinada para influir en la conversación pública, muchas veces en momentos clave o de crisis reputacional. También hubo otros episodios como el del exviceministro del MinTIC, Andrés López, quien habría participado en actividades de campaña para Iván Cepeda siendo funcionario del Gobierno. Según conoció en ese entonces EL COLOMBIANO, el viceministro López habría solicitado a creadores de contenido alinearse para respaldar la candidatura del Pacto Histórico. El análisis El análisis se basa en muestras de trinos publicados en tres periodos: febrero de 2025, mayo de 2026, agosto y principios de septiembre de 2026. Allí se registraron “me gusta”, compartidos (“reposts”) y respuestas. La selección de los periodos obedece al siguiente criterio: el primero es una “época fría” electoralmente, el segundo es el pico antes de la primera vuelta presidencial y el tercero es la salida de Petro del poder y el primer mes de Abelardo de la Espriella.

Hay una precisión clave: la herramienta no analiza el 100 % de los trinos (mensajes) de cada cuenta en esos periodos de tiempo, sino que hace una selección representativa que varía de 8 a 15 publicaciones por periodo. Además, hay trinos que se hicieron virales y tienen miles de interacciones, mientras otros son respuestas cortas o comentarios menores cuya interacción es prácticamente nula. Por eso no se calcula un promedio exacto o único y los resultados se presentan en rangos que dan una idea de las cifras que podía tener cada trino analizado. Los influencers seleccionados son Elizabeth Ortiz, David Rozo (“Don Izquierdo”), Fabián Carpio (“Físico Impuro”), Levy Rincón y Celso Tete Crespo. Todos petristas que tuvieron contratos con el Gobierno anterior. Los primeros tres tienen entre 312.000 y 378.000 seguidores, mientras el que más tiene es Levy Rincón con 737.000 y el que menos, Celso Tete: 176.000. El número de seguidores no necesariamente afectaría la cantidad de interacciones. Por ejemplo, Ortiz y Rincón son aquellos que, según la herramienta, han presentado mayor actividad una vez terminada la era Petro. La activista cercana a Jaramillo La psicóloga y creadora de contenido Elizabeth Ortiz habría obtenido alrededor de 13 contratos de prestación de servicios mediante contratación directa entre enero de 2023 y enero de 2026, según un rastreo publicado en El Tiempo. Otros dos seguían vigentes hasta agosto de este año.

En total habrían sido $795 millones entre diferentes entidades del Estado: los ministerios de Salud, Justicia y Minas y entidades como el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y la Superintendencia del Subsidio Familiar. Ortiz es cercana al exministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Durante un evento en El Espinal, Tolima, el entonces jefe de esa cartera destacó el papel de Ortiz en las gestiones relacionadas con recursos para el Hospital de San Rafael. Ortiz lleva varios años haciendo activismo político a través de sus redes. Las cifras muestran que en febrero de 2025, un mes habitual del Gobierno anterior, Ortiz tuvo un rango entre 400 y 1.500 me gusta o “likes”, entre 100 y 500 “reposts” (o compartir) y entre 20 y 150 comentarios o respuestas. Eso habría aumentado en mayo de 2026, antes de la primera vuelta. Los “me gusta” oscilarían entre 700 y 4.000, los compartidos entre 150 y 1.000 y las respuestas entre 50 y 800. En resumen, Ortiz tendría una tendencia hacia arriba desde que hace parte de la oposición, sobre todo en “me gusta”.

Sus comentarios habrían tenido el punto más alto en elecciones, mientras que los compartidos tendrían números altos desde las elecciones. La cuenta de Ortiz, que se usaba para aplaudir a Petro, ahora hace oposición contundente y constante al de De la Espriella, donde mantiene cifras que van entre 500 y 3.000 me gusta por trino, 100 y 800 compartidos y de 10 a 200 comentarios. No es igual de alto que en elecciones, pero sí es mayor al dato de febrero de 2025. Algo similar pasa con el activista Levy Rincón. Levy Rincón y RTVC Levy Rincón fue contratista del Sistema de Medios Públicos (RTVC), usado como aparato de propaganda del petrismo, donde participaba en programas como “Al fondo a la izquierda”, del que fue anfitrión junto al actor Santiago Moure. La descripción en el canal era “de mamertos para mamertos, no apto para corruptos”. Como Ortiz, Rincón reforzó sus cifras después de que Petro dejó la Presidencia. Mantuvo cifras superiores a las de febrero de 2025, el mes normal del gobierno Petro tenido en cuenta para el análisis. Pero, en general, la cuenta de Rincón, quien se caracteriza por tener una actitud combativa, mantiene cifras altas en todos los momentos de la comparación.

Algo que llama la atención en la cuenta de Rincón es cómo, mientras criticaba que la prensa hiciera “un show a punta de bochinches” de la vida privada del exjefe de Estado —tal vez haciendo referencia a alguno de los escándalos en los que se perdía compromisos o al supuesto consumo de alcohol y drogas—, pidió hace poco “una prueba psicológica y otra toxicológica” para De la Espriella.

Hay otros personajes que bajaron sus cifras, según los datos analizados.