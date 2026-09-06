¿Se les acabó la “gasolina” a los activistas digitales de Petro?

Durante el Gobierno de Gustavo Petro hubo varios influenciadores o activistas digitales que tuvieron contratos. Ahora que son oposición, ¿se les acabó la gasolina en redes? Con base en datos recopilados de la Inteligencia Artificial Grok, que hace parte de esa red social, EL COLOMBIANO analizó los datos de cinco perfiles de activistas y los pone en contexto para responder la pregunta. De las cuentas analizadas, la mayoría de titulares tuvo contratos con el Gobierno Petro. Hasta ahora, mantienen sus interacciones y métricas en esa red social o, incluso en algunos casos, aumentaron.
Lo de las bodegas no es nuevo en el petrismo. El exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, admitió el año pasado la existencia de dinámicas coordinadas para mover narrativas en redes sociales; dijo a Blu Radio que “no se puede desconocer que las bodegas existen” y que eran “parte de las estrategias políticas y de comunicación del Gobierno”.
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Y agregó que “lo que existen son muchos tuiteros a los que alguien coordina. Les dicen: ‘La campaña hoy es esta y hay tanta plata’. Eso existe y no lo podemos negar”. Cuando habla de “bodegas”, se refiere a redes de cuentas que amplifican mensajes de manera coordinada para influir en la conversación pública, muchas veces en momentos clave o de crisis reputacional.
También hubo otros episodios como el del exviceministro del MinTIC, Andrés López, quien habría participado en actividades de campaña para Iván Cepeda siendo funcionario del Gobierno. Según conoció en ese entonces EL COLOMBIANO, el viceministro López habría solicitado a creadores de contenido alinearse para respaldar la candidatura del Pacto Histórico.
El análisis
El análisis se basa en muestras de trinos publicados en tres periodos: febrero de 2025, mayo de 2026, agosto y principios de septiembre de 2026. Allí se registraron “me gusta”, compartidos (“reposts”) y respuestas. La selección de los periodos obedece al siguiente criterio: el primero es una “época fría” electoralmente, el segundo es el pico antes de la primera vuelta presidencial y el tercero es la salida de Petro del poder y el primer mes de Abelardo de la Espriella.