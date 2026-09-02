¿De la Espriella regañó a alcaldes que no fueron a consejo de seguridad en Cúcuta? Esto dijo

Varias ausencias en el consejo de seguridad que se hizo este martes en Cúcuta (Norte de Santander), generaron molestia en el presidente Abelardo de la Espriella. El encuentro se realizó para reunirse con la cúpula militar como respuesta al atentado con un carrobomba que se registró contra la estación de Policía del municipio de Los Patios.

Se esperaba que sobre las 4 de la tarde el mandatario ofreciera unas declaraciones para dar a conocer las medidas anunciadas para hacer frente a la situación de orden público. Sin embargo, De la Espriella y toda la avanzada de seguridad se retiraron.

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El tema que ocasionó la salida intempestiva del presidente habría sido la ausencia de los mandatarios locales. Información conocida señala que los alcaldes de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, y de Los Patios, Alexi Allende Valencia, no fueron y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, habría llegado tarde.

Según contó Colprensa, el jefe de Estado se molestó mucho tras no encontrar a las máximas autoridades de la zona afectada por los hechos de violencia.

Así las cosas, Abelardo de la Espriella calificó estas ausencias como una ofensa para su Gobierno y para la ciudadanía, que esperaba que en esa reunión se definieran acciones puntuales ante el atentado terrorista.

Por eso, se cancelaron las declaraciones programadas en el Cantón Militar San Jorge del Comando Trigésima Brigada, mientras que el presidente se dirigió con su equipo de seguridad rumbo al Guaviare para otra reunión sobre el orden público.

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