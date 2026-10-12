Abelardo debe “convencer a los que le votaron por temor a Cepeda”

Aunque en el presupuesto de cualquier político está el hecho de que el uribismo (Centro Democrático) sea el aliado natural del abelardismo (desde el Gobierno hasta Defensores de la Patria y Salvación Nacional), los hechos han mostrado que esa relación no está firme. Desde la elección del presidente del Congreso hasta la tesis del senador Enrique Gómez de que Álvaro Uribe “es socialista” han manchado esa alianza. En medio de esto, el presidente Abelardo de la Espriella impulsa su agenda de gobierno, que hace énfasis en orden público, economía, reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y el “plan de choque” de un sistema de salud que recibió en los rines de su antecesor. Le puede interesar: Así les fue a candidatos a Congreso que se la jugaron por defender el sistema de salud. En entrevista con EL COLOMBIANO, el senador Andrés Forero (Centro Democrático) habló sobre estos temas, de por qué su partido sigue siendo de la coalición de Gobierno y le envió un mensaje al jefe de Estado, de quien espera “que le vaya bien”. ¿Cómo evalúa el plan de choque en salud del Gobierno ante la crisis que dejó Gustavo Petro? “Las medidas anunciadas son necesarias, pero deben ser el primero de varios pasos para estabilizar el sistema. En campaña, el presidente y el vicepresidente hablaron de una inyección cercana a los $10 billones. Entiendo que, con buena parte del presupuesto de 2026 comprometido, conseguirlos ahora es difícil. La ministra ha dicho que identificó alrededor de $1,5 billones mediante gestiones dentro del sector. Por eso insisto en que debe existir un compromiso presupuestal claro para 2027. La ministra solicitó $13,9 billones adicionales y las comisiones económicas sumaron dos billones, aún insuficientes. Es positivo priorizar a la población en riesgo, pero debe haber recursos. Si no se llega a los $13,9 billones, espero completar al menos los $10 billones prometidos en campaña. El Ministerio de Hacienda creció $14 billones frente al presupuesto anterior y allí hay margen”.

Usted ha denunciado demoras en el cambio de interventores de las EPS y cuestionado algunos nombramientos. ¿Qué ha encontrado? “Denuncié la demora en designar al ministro de Salud, una cartera que necesitaba preparación para el cambio de gobierno. Luego, la crisis del primer día hábil agravó la situación. También tardaron en cambiar a los interventores anteriores. Los cambios no se han completado: sigue pendiente el relevo en Capresoca y surgieron cuestionamientos públicos sobre un título atribuido a su interventora. Me preocupa que personas con cargos directivos en distintas EPS intervenidas vuelvan a ocupar responsabilidades en el sector. Si contribuyeron a la crisis, difícilmente ayudarán a resolverla. Aunque mi partido sea de gobierno, seguiré señalando también los problemas que encuentre”. ¿Cuál es el principal obstáculo para que el Ministerio de Salud pueda atender la crisis? “En 2026 hay restricciones: el gobierno anterior dejó recursos y contratos comprometidos hasta diciembre, pero esa explicación no debería repetirse para 2027. Le he pedido al ministro de Hacienda que atienda la solicitud de la ministra y garantice recursos suficientes. Si no se alcanzan los $13,9 billones solicitados, deberían completarse al menos los $10 billones prometidos en campaña. Hay dificultades burocráticas, con funcionarios y contratistas vinculados hasta final de año. Además de inyectar recursos, el Gobierno debe mejorar la eficiencia y garantizar que el dinero se utilice mejor”. ¿Cómo describiría la relación entre el Centro Democrático y el gobierno y las diferencias con el senador Enrique Gómez? “Fuimos el primer partido en declararnos partido de gobierno, sin negociar compromisos burocráticos y sin haber conversado previamente con el presidente. Tenemos coincidencias con él y queremos que le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien al país. Sin embargo, creo que el Gobierno cometió una torpeza al no organizar la coalición alrededor del Centro Democrático, que fue oposición al Gobierno Petro desde el comienzo, mientras otras colectividades sí lo acompañaron. Después hemos visto ataques de personas cercanas al presidente, entre ellas Enrique Gómez, con afirmaciones que considero falsas, como calificar de socialista a Álvaro Uribe Vélez. A mi juicio, es una confrontación de Gómez contra nosotros. Es legítimo que promueva Salvación Nacional y presente candidatos, pero no que lo haga con señalamientos falsos. Hay un propósito electoral evidente”. ¿Qué opina de las controversias por nombramientos en organizaciones como la Andi? “Más allá de las redes sociales, me preocupa la independencia de los gremios, protegida por el artículo 39 de la Constitución. La defendí durante el Gobierno de Petro y la defiendo ahora, porque es un valor democrático que debe mantenerse sin importar quién gobierne. Por lo que trascendió públicamente, no estuve de acuerdo con la salida de Bruce Mac Master de la Andi en esas circunstancias. Consideré que el gobierno no ganaba con esa decisión, pero sí perdían las instituciones y la democracia. Quiero que al presidente le vaya bien, pero los verdaderos amigos advierten los errores. Así como cuestioné lo ocurrido con la Federación Nacional de Cafeteros durante el gobierno anterior, no podía callar ante la Andi. Intervenir en la autonomía gremial puede sentar un precedente peligroso”.

¿Qué debería pasar con RTVC? “No deberían ser propaganda gubernamental, sino medios públicos con contenidos neutrales, culturales e históricos. Sin embargo, después de lo ocurrido durante el gobierno anterior, temo que cualquier administración sienta la tentación de utilizar esa estructura para favorecer su proyecto político. Si no es posible reorientarla y los gobiernos siguen usándola como aparato propagandístico, habría que considerar su liquidación”. ¿Qué espera del cálculo de la UPC (plata para el sistema de salud) para el próximo año y cómo se podría evitar que vuelva a quedar desfinanciada? “Lo primero es garantizar un incremento presupuestal suficiente. Con los $2 billones adicionales aprobados en las comisiones económicas del Congreso, el crecimiento del sector para 2027 seguiría por debajo de la inflación estimada. Eso no basta para compensar los rezagos y déficits acumulados. Considero que el aumento debe acercarse, como mínimo, a los $10 billones prometidos en campaña. Además, presentamos un proyecto de ley para que la UPC sea calculada por una entidad técnica e independiente. Lo ocurrido durante la administración de Guillermo Jaramillo, cuando el sistema quedó desfinanciado, demuestra que hacen falta garantías legales. Así mismo, proponemos ajustar la UPC según la carga de enfermedad. Actualmente se consideran factores como edad, sexo y ubicación geográfica, pero no suficientemente las diferencias en las necesidades médicas. Ese ajuste ayudaría a enfrentar la selección adversa: una EPS que atiende a personas con enfermedades complejas necesita recursos acordes a esa carga, mientras otra con una población más joven y sana puede tener menores costos. La propuesta busca distribuir mejor los recursos y dar sostenibilidad sin crear impacto fiscal adicional”. ¿Qué cambios propone el Centro Democrático a la reforma pensional de Petro? “Advertimos que la reforma tenía aspectos positivos, pero también perjudicaba a quienes llegan a la edad de jubilación sin las semanas suficientes y han realizado aportes intermitentes. Bajo la Ley 100, podían recibir la devolución de sus saldos a los 57 años, en el caso de las mujeres, o a los 62, en el de los hombres. La reforma elevó esos plazos a 60 y 65 años y sustituyó la devolución por un esquema de mensualidades obligatorias.