Abelardo debe “convencer a los que le votaron por temor a Cepeda”

Aunque en el presupuesto de cualquier político está el hecho de que el uribismo (Centro Democrático) sea el aliado natural del abelardismo (desde el Gobierno hasta Defensores de la Patria y Salvación Nacional), los hechos han mostrado que esa relación no está firme. Desde la elección del presidente del Congreso hasta la tesis del senador Enrique Gómez de que Álvaro Uribe “es socialista” han manchado esa alianza.
En medio de esto, el presidente Abelardo de la Espriella impulsa su agenda de gobierno, que hace énfasis en orden público, economía, reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y el “plan de choque” de un sistema de salud que recibió en los rines de su antecesor.
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En entrevista con EL COLOMBIANO, el senador Andrés Forero (Centro Democrático) habló sobre estos temas, de por qué su partido sigue siendo de la coalición de Gobierno y le envió un mensaje al jefe de Estado, de quien espera “que le vaya bien”.
¿Cómo evalúa el plan de choque en salud del Gobierno ante la crisis que dejó Gustavo Petro?
“Las medidas anunciadas son necesarias, pero deben ser el primero de varios pasos para estabilizar el sistema. En campaña, el presidente y el vicepresidente hablaron de una inyección cercana a los $10 billones. Entiendo que, con buena parte del presupuesto de 2026 comprometido, conseguirlos ahora es difícil. La ministra ha dicho que identificó alrededor de $1,5 billones mediante gestiones dentro del sector. Por eso insisto en que debe existir un compromiso presupuestal claro para 2027.
La ministra solicitó $13,9 billones adicionales y las comisiones económicas sumaron dos billones, aún insuficientes. Es positivo priorizar a la población en riesgo, pero debe haber recursos. Si no se llega a los $13,9 billones, espero completar al menos los $10 billones prometidos en campaña. El Ministerio de Hacienda creció $14 billones frente al presupuesto anterior y allí hay margen”.