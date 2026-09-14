La Policía regresó a Guamalito, Norte de Santander, luego de que el ELN destruyera la subestación del pueblo

Con 150 comandos de operaciones especiales, la Policía regresó al corregimiento de Guamalito, en el municipio nortesantandereano de El Carmen, donde los terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la habían expulsado a punta de drones la semana pasada. El retorno fue confirmado este lunes por el general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, quien detalló que los comandos harán un perímetro de seguridad para iniciar la reconstrucción de la base destruida. Vale la pena recordar que la devastación de la sede policial en Guamalito empezó hace dos semanas, con dos ataques ejecutados por ELN, cuyos integrantes lanzaron explosivos desde drones y hostigaron con ráfagas de fusil.

En la segunda arremetida quedó gravemente afectada la estructura, dejando a los uniformados a la intemperie y expuestos al enemigo. Por esta razón, la Policía tomó la decisión de evacuar a los 21 funcionarios que prestaban su servicio en la subestación, el pasado 9 de septiembre. Lea aquí: Fin de la “paz total”: presidente De la Espriella confirmó el cierre de todas las mesas de diálogo Tras la salida de los policías, el ELN arremetió de nuevo al día siguiente, completando la destrucción de la sede y hurtando algunos elementos que los uniformados no se pudieron llevar, como tonfas y material de intendencia. “A la gente de Guamalito, la Institución está aquí para protegerlos. La Fuerza Pública es la única autoridad que debe estar presente en este territorio”, dijo el general Alarcón en un mensaje grabado, de pie entre las ruinas de la subestación.

El alto oficial recordó que hay una recompensa de $300 millones de pesos por información que conduzca a las capturas de los cabecillas del ELN en la región, y mencionó a alias “el Zorro”, “Mario”, “Aristides” y “los Mellos”. Durante el retorno de los policías a Guamalito, fue capturado un presunto miembro de esa organización, conocido como “el Trompón”, un supuesto operador de drones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Le incautaron una bandera de la guerrilla, dos pistolas, tonfas, explosivos y material de intendencia hurtado de la subestación destruida. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Racha terrorista contra sedes de Fuerza Pública: van 12 atacadas por retaliaciones al nuevo gobierno.

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