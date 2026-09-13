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Policía podrá ingresar a universidades públicas si hay actos de vandalismo, anuncia De la Espriella

El presidente presentará un nuevo protocolo nacional para definir la actuación de la Fuerza Pública ante hechos de violencia, vandalismo y terrorismo que ocurran en universidades públicas.

  • El presidente Abelardo de La Espriella advirtió que la Policía Nacional podrá ingresar a los campus universitarios cuando se presenten este tipo de situaciones. Foto: Cortesía
    El presidente Abelardo de La Espriella advirtió que la Policía Nacional podrá ingresar a los campus universitarios cuando se presenten este tipo de situaciones. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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El presidente Abelardo de La Espriella anunció la creación de un protocolo nacional de actuación frente a manifestaciones violentas en las universidades públicas, con el propósito de establecer cómo deberá actuar la Fuerza Pública ante hechos de vandalismo, terrorismo y alteraciones del orden público.

El mandatario señaló que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de atender estas situaciones y podrá ingresar a los campus cuando se presenten hechos violentos o se estén preparando actos vandálicos o terroristas.

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El protocolo establecerá criterios para diferenciar las manifestaciones pacíficas de situaciones que involucren violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.

“La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi gobierno”, afirmó.

Gobierno dice que la autonomía universitaria tiene límites

Uno de los principales argumentos del presidente fue que la autonomía universitaria no impide la actuación de las autoridades frente a delitos o alteraciones graves del orden público.

“Las universidades tienen autonomía, eso no está en discusión, pero la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público”, manifestó.

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En ese sentido, afirmó que los campus no pueden convertirse en espacios utilizados para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública. “La autonomía universitaria no es una patente de impunidad” expresó.

También calificó como inaceptables los hechos de violencia que se han presentado en algunas universidades del país.

Aclaró que su Gobierno garantizará las condiciones para que los estudiantes puedan estudiar, debatir y protestar pacíficamente, pero advirtió que el Estado actuará frente a conductas que impliquen vandalismo, terrorismo, destrucción de infraestructura o ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.

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“No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, afirmó.

Protocolo para intervenir

De la Espriella aseguró que, cuando se configuren las circunstancias contempladas en el protocolo, las autoridades podrán intervenir dentro de las universidades.

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“Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”, manifestó al referirse a quienes, según afirmó, utilicen los campus para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a otras personas.

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