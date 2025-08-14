La Policía hará cambios en 11 comandancias. ¿Quiénes serán los nuevos jefes?

La Policía Nacional anunció el relevo de once directores y comandantes en cargos estratégicos, con el propósito de asegurar mejores resultados operacionales en lo que queda de 2025.

La decisión fue tomada luego de una cumbre de comandantes realizada el 12 y 13 de agosto en Bogotá, en la cual participaron el presidente Gustavo Petro; el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez Suárez; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo; el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez: y el Director de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos (INL), Kevin Murakami.

“Luego de 4 jornadas estratégicas del más alto nivel, se definió la ruta operacional para consolidar los históricos resultados del año 2025; bajo esta lógica, se potenciará la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la protección del capital natural, así como la lucha contra la corrupción, el Plan Democracia y a nivel interno el despliegue de la Política de Bienestar de la Policía Nacional”, anunció la Institución en un comunicado.