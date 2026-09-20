Así será el “plan de choque” para el sistema de salud que arrancaría este mes

Cuatro años quedaron largos para dejar en los rines un sistema de salud que llevaba 33 años en construcción, cambio y fortalecimiento. A seis semanas de haber llegado a su fin el periodo presidencial (2022–2026) que lo puso más en jaque que la pandemia del covid–19, nadie en el sector niega los nuevos y buenos vientos que soplan con el cambio de Gobierno; sin embargo, el caos financiero, técnico y administrativo que recibieron de sus antecesores ha retrasado el camino que estaba delineado para que los pacientes afectados por demoras y negaciones de servicios no padezcan más.
Dos años han separado a Katerin Garcés del medicamento vital que haría su vida más llevadera: la Agalsidasa Alfa, una enzima humana que se usa como terapia de reemplazo a largo plazo. Sirve para tratar la enfermedad de Fabry —un trastorno genético hereditario— que padece desde que tenía 33 años (actualmente tiene 38).
Cuenta que Nueva EPS, a la que está afiliada, se lo entregó la primera y única vez en 2024. Desde entonces, ha librado una disputa contra la aseguradora en la que ha agotado todas las vías habidas: queja ante la Superintendencia de Salud, tutela, fallo a favor, desacato y hasta más.
“Empezaron a aparecer problemas a nivel pulmonar, empecé a perder mis dientes. Desde 2024–2025 dejaron de darme el único medicamento que detiene el dolor. Tengo dos tutelas, vamos para el octavo desacato y nada está funcionando”, contó Katerin.
La paciente sigue esperando ser escuchada mientras que los días con sus noches pasan con el temor de que su cuerpo entre en un deterioro progresivo. “Si yo no recibo la molécula (el medicamento), mi cuerpo empieza a deteriorarse, empieza a tener falla orgánica, hasta que finalmente llegamos a un deceso”, narró.