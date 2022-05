Según le comentó Córdoba a las autoridades hondureñas, el dinero pertenece a una empresario colombiano que se encuentra radicado en la ciudad de Tegucigalpa. El hombre, ya fue citado para que rinda versión sobre el origen del dinero y así “se siga el procedimiento de ley correspondiente”.

Se sabe que la senadora electa iba a hacer escala en Panamá y posteriormente ingresaría a Colombia.

Publicidad

En diálogo con EL COLOMBIANO, Piedad Córdoba negó que estuviera retenida en el país centroamericano.

“Yo misma fui la que sacó la plata para pagar el impuesto de salida. En la aduana un muchacho, muy sobrado, dijo que había que contarla una por una. Yo no me iba a poner a discutir por eso. La plata fue contada, yo no estoy retenida y no he tenido ningún problema con eso”, explicó Córdoba.