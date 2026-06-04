Piden sancionar a MinEducación por participar en política tras polémica sobre el origen de la Matrícula Cero

Faltan 16 días para la segunda vuelta electoral y las campañas restantes están sacando su artillería pesada, tanto la de Abelardo de La Espriella como la de Iván Cepeda. En medio de aquel pulso político, la fórmula vicepresidencial del candidato de derecha, el señor José Manuel Restrepo, se atribuyó un logro que generó polémica. El problema creció cuando desde la cuenta del Ministerio de Educación interfirieron: ya no era solo un debate, sino que terminó siendo presunta participación en política.

¿Quién creó la Matrícula Cero en Colombia?: el inicio de la polémica

Todo empezó con un trino de Restrepo en el que aseguró ser “creador de la Matrícula Cero”, la política que llegó en pandemia para ofrecer gratuidad en las universidades públicas y así aliviar las cargas económicas que sufrieron los hogares en aquel tiempo. Con el paso de los años dejó de ser una política transitoria y se convirtió en un alivio permanente para estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, en los comentarios de la publicación de Restrepo, decenas de ciudadanos le pidieron ser más preciso con el lenguaje y los logros que se adjudica. Y es que, si bien fue creada jurídicamente por el Gobierno Nacional en 2021, en cabeza de Iván Duque, la medida no llegó porque sí, ni porque, como dijo Restrepo, él fuera profesor. Lea además: Juzgado le ordena a De la Espriella retractarse y ofrecer disculpas a periodista por comentarios misóginos en una entrevista La Matrícula Cero fue un pedido de la ciudadanía, de los estudiantes, quienes organizaron un paro nacional que no fue levantado hasta que no se firmó el decreto. Es decir, le reclamaron que la idea no nació de Restrepo, ni la creó él: fue de la gente. De hecho, fue Gustavo Petro quien convirtió la medida en permanente, pero incluso en los comentarios señalaron que ninguna acción jurídica debería convertir aquel logro en una bandera política, sino que debería mantenerse como una bandera social.

”Usted participó en la implementación de Matrícula Cero durante la pandemia. Pero entonces era temporal y dependía del presupuesto de cada año. La que existe hoy es una política permanente respaldada por ley. Ni todo el mérito es de Duque y Restrepo, ni todo empezó en 2022”, dijo una de las ciudadanas. A aquellas voces se unieron las de varias congresistas del Pacto. Heidy Barreto aseguró: “La gratuidad no la creó usted, fue producto de la movilización estudiantil”, e hizo un hilo recordando las características que tuvo el decreto en 2021.

Así mismo, el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, corrigió a Restrepo: “El movimiento estudiantil encarcelado y bajo fuego por pedir “Matrícula cero”. Había plata para el ESMAD y Avianca, pero no para un Universidad Pública. Fue la lucha directa, que acompañamos, la que consiguió ampliar matrícula cero”.

Dijo “acompañamos” porque, según las gacetas del Senado, fue Arias, junto con Antonio Sanguino, entonces congresista de la Alianza Verde y Gustavo Bolívar, quien era parte de la Bancada Decentes, los encargados de llevar las peticiones de los estudiantes al Legislativo, para proponer que fueran Ley. En su reclamo a Restrepo, Arias citó un trino que él mismo hizo en 2021, donde denunció represión policial a estudiantes y le elevó una duda al Gobierno Duque y al entonces ministro Restrepo: “Si hay plata para 33 mil nuevos policías, más de 5 millones de dólares para el ESMAD y había para Avianca, ¿por qué no ha salido plata para la Matrícula Cero?”. Restrepo no ha contestado.

Acusan al ministro de Educación, Daniel Rojas, de participar en política.

Quien sí contestó fue el ministro Daniel Rojas, a través de la cuenta del Ministerio de Educación. Aquello causó indignación inmediata, pues fue interpretado por la oposición como participación en política. Esto fue lo que trinó la cuenta oficial del Ministerio Público: “José Manuel Restrepo, cuéntele la verdad a Colombia. Que fue hasta el segundo semestre de 2021 y gracias al estallido de la juventud de Colombia que ustedes adoptaron la gratuidad, de manera parcial y con restricciones”. Las restricciones incluían características como límite de edad, límite de estrato socioeconómico y no incluía a algunos estudiantes o instituciones de territorios alejados. Le puede interesar: Van 9 funcionarios, incluido Petro, suspendidos o investigados por presunta participación en política, ¿a qué se enfrentan? El Ministerio agregó: “La gratuidad en la matrícula no es un logro suyo. Fue gracias a la juventud de Colombia y a un movimiento estudiantil que, a pesar de que ustedes los persiguieron, violentaron y mataron, llenaron las calles y siguieron avanzando por el derecho que nunca se les debió negar”. Ante el trino, también hubo reacción ciudadana, pues la campaña de Abelardo De la Espriella no fue la única que lo interpretó como participación en política. ”Qué hace la cuenta institucional del Ministerio atacando a un candidato vicepresidencial? Abierta participación en campaña”, dijo un usuario de X.

El abogado Daniel Sanín, aseguró: “Exijo como ciudadano a la Fiscalía que investigue penalmente a las personas responsables de esta publicación ante la posible comisión del delito de participación en política establecido en el Art 422 del Código Penal y demás ilícitos que puedan derivarse”.

En los comentarios y citados siguieron mencionando a la Procuraduría. Entérese: El exministro Wilson Ruiz presentó acción popular contra Petro por presunta participación electoral a favor de Cepeda

Denuncian a Daniel Rojas por presunta participación en política

Ante la polémica, el Movimiento de Salvación Nacional, que apoya al candidato Abelardo De La Espriella, denunció ante la Procuraduría al ministro de Educación, Daniel Rojas, por presunta participación indebida en política.

La queja disciplinaria fue anunciada con el siguiente comentario de parte del movimiento: “Es inadmisible y vergonzoso que un funcionario de rango nacional rompa su deber de neutralidad para actuar como jefe de debate del oficialismo”. Ante la acusación formal, el presidente Gustavo Petro aseguró: “Cada vez que se ataca un programa del gobierno, todo funcionario o funcionaria del gobierno tiene derecho a defenderlo. Es instrucción que he impartido y es el derecho del gobierno defender el gobierno ante la mentira”.

Será la Procuraduría quien decida si fue o no, participación en política. Lea también: Abelardo de la Espriella celebra su paso a segunda vuelta: “Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo” Preguntas y respuestas