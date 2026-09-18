¿Remezón en el DNI? Habrían pedido renuncia protocolaria a funcionarios recién nombrados

El gobierno del presidente Abelardo De la Espriella ha venido adelantando una depuración y reorganización en diferentes entidades del Estado, algo que suele ocurrir durante las transiciones de mando. Una de ellas sería la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, donde, según trascendió, se habría pedido la renuncia protocolaria a varios funcionarios recién nombrados.
En este caso, trascendió que el director general de la DNI, el general (r) Jorge Andrés Zuluaga López, cerebro de la Operación Jaque, habría pedido esas dimisiones a oficiales que justo habían llegado, según Caracol Radio. Zuluaga está en el cargo desde este 11 de septiembre.
Por su parte, los funcionarios habían sido nombrados bajo la orden del anterior director encargado, Carlos Ríos. Este es, actualmente, el jefe del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre).
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