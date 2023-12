Un lío amoroso y el mal final de una relación de pareja de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue la mecha que hizo estallar uno de los más grandes escándalos en la historia reciente de la política nacional. Todo empezó cuando su exesposa Daysuris del Carmen Vásquez contó que durante la campaña presidencial de su papá, Nicolás recibió grandes sumas de dinero de cuestionados personajes y que nunca reportó esa plata a la campaña sino que la usó para sus gastos personales y para compras de lujo.

Los comprometedores chats los develó Vásquez después de terminar la relación sentimental con Nicolás Petro y de descubrir que este le había sido infiel con su mejor amiga, Laura Ojeda, quien ahora es la nueva pareja del hijo del presidente.

Las declaraciones tuvieron rápidas consecuencias. A las 6 de la mañana del sábado 29 de julio hombres del CTI de la Fiscalía capturaron a Nicolás Petro, en ese entonces, diputado del departamento del Atlántico. La orden, emitida por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, llegó casi cuatro meses después de una reveladora entrevista dada por su exesposa que desató lo que se ha denominado como el “Petrogate”.

Daysuris, quien también fue capturada el mismo día, señaló a Nicolás Petro, en diálogo con la revista Semana, de haber recibido 1.000 millones de pesos durante la campaña presidencial de su padre, pero que los habría usado para gastos personales y no los habría reportado a la contabilidad oficial.

La Fiscalía acusa a Nicolás Petro de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y a Daysuris del Carmen Vásquez Castro, de lavado de activos y violación de datos personales. Los hechos investigados habrían ocurrido principalmente en el año 2022.

La mayoría del dinero, según Vásquez, fue entregado por el exnarcotraficante Manuel Santander Lopesierra y el contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude, conocido como “El Turco” Hilsalca. La millonaria suma habría sido aportada con la intención de apoyar la campaña política.

El 1 de agosto Petro y Vásquez fueron presentados en audiencia y la Fiscalía los imputó por la presunta financiación ilícita que habrían negociado con los “donantes”. Los dos capturados comparecieron por más de 4 horas. Y la audiencia fue continuada al día siguiente.

El propio presidente Petro anunció la captura de Nicolás y Day, a través de su cuenta de X. “Han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso”, señaló. el mandatario de los colombianos.

De ese dinero, 600 millones de pesos se los habría dado Lopesierra Gutiérrez, conocido como el Hombre Marlboro; y otros 400 millones los habría enviado el contratista del departamento de Bolívar, apodado El Turco. Los negocios secretos de Nicolás incluirían una camioneta aportada por el mega contratista Juan Manuel Sarmiento Mejía, reconocido empresario de Villavicencio.

La evidencia

Como prueba de sus señalamientos contra Nicolás Petro, Day Vásquez entregó más de 1.600 páginas de mensajes y chats sostenidos con su exesposo entre el año 2021 y 2023.

En estas conversaciones quedó consignado que, para tratar de dejar el menor rastro posible, la plata se habría movilizado a través de amigos y familiares, incluyendo encrgos en viajes viajes desde Bogotá a Barranquilla.

“Un primo va mañana para Barranquilla; le podría decir a él que lleve 50 más. ¿O no?”, le preguntó Day a Nicolás el 15 de julio de 2022. Nicolás le responde: “¿Y es de confianza?”. A lo que su ahora expareja respondió: “Claro, Julio César, el cantante; el de tu cumpleaños”.

En esa misma conversación, Nicolás Petro detalla cómo cree que sería la mejor manera para mover 200 millones: “50 Camilo, 50 Raisa, 50 Germán, 50 Melissa. ¿No?”. “Mi primo me dice que él ha pasado hasta 100”, explica Day Vásquez.

Los gastos de Nicolás Petro generaron todo tipo de interrogantes, ya que su sueldo mensual como Diputado del Atlántico no superaba los 17 millones de pesos, así que no podría explicar a qué se debió el manejo de tanto dinero en efectivo señalado por Day Vásquez en sus declaraciones.

El principal objetivo de Nicolás con la plata, según Vásquez, era poder concretar el negocio de la compra de una lujosa casa en el sector de Villa Campestre, cerca de Barranquilla, que estaría avaluada en 600 millones de pesos y de la que habrían alcanzado a abonar más de la mitad del precio.

En otro de los chats, fechado el 17 de junio de 2022, Nicolás le insiste a su pareja que deben hacer lo posible por mover el dinero. “Tenemos que hacerlo”, le dijo Nicolás. “Dile a Germán, o a tu primo”, sugiere Day. “No tiene en dónde. Mete eso en la maleta”, explica él afanado político. “Mételo tú, eso pesa. Yo no puedo”, dice ella. “En una maleta, y dile a tu papá que traiga el carro urgentemente”, insistió Nicolas.

En más conversaciones se detalla cómo era guardado el dinero o la forma en que era entregada a Nicolás. Todo con información especifica y con las fechas marcadas. lo que fue detallado desde los primeros días del caso por el fiscal Mario Burgos.

Otros nombres

Los extensos chats destapados por Day Vásquez también salpicaron a varios personajes del gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre estos están el actual embajador de Colombia en Francia y ex ministro del Interior, Alfonso Prada. Según lo dicho por la ex de Nicolás, en una conversación Nicolás le habría dicho que Prada le había dado cupos burocráticos como cuota política.

“Prada me dio unos cupos. Me dio diez cupos. Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y cinco para el tema político de Barranquilla”, señaló el mensaje publicado.

Otro de los mencionados en el escándalo es el director del Sena, Jorge Luis Londoño, quien habría nombrado a José Barrios como director de la institución en Córdoba por recomendación de Nicolás Petro y la influencia de Musa Besaile.

Otro funcionario que aparece en las conversaciones es Roosvelt Rodríguez, el Superintendente de Notariado y Registro, quien según los mensajes relacionados con la investigación, habría dado cupos burocráticos a Nicolás para meter abogados en la institución.

Nicolás también se habría reunido con otros ministros de ese momento como Irene Vélez, de Minas; Carolina Corcho; de Salud; Cielo Rusinque, directora del DPS; Alejandro Gaviria, de Educación; y Mauricio Lizcano, entonces secretario general de la Presidencia. Pero, todos negaron algún acuerdo político con Nicolás.

Sin acuerdo

En el inicio del caso, Nicolás Petro anunció que estaba pensando en negociar una posible colaboración con la justicia para entregar información clave, pero este nunca presentó la matriz de colaboración esperada por la Fiscalía. Primero se excusó en el nacimiento de su hijo y luego por la renuncia de su primer abogado defensor. Y luego de una visita familiar de su padre, Nicolás anunció que ya no iba a hacer ningún acuerdo con la Fiscalía. “Decidí levantarme y no arrodillarme ante le berdugo”, dijo el hijo del presidente.

Días después de su cambio de posición, Nicolás señaló al fiscal Mario Burgos y a la propia Fiscalía de “no ser leales a su derecho a la defensa”. Esto en relación a las filtraciones de apartes de su interrogatorio inicial con la Fiscalía.

“El fiscal y la Fiscalía no han sido leales a mi derecho a la defensa”, manifestó Nicolás Petro, refiriéndose no solo a las conductas por las que Burgos es investigado, sino a la intención del funcionario de que se compulsen copias contra su defensor por el conflicto de competencias que planteó al comenzar su juicio en Barranquilla.

La situación es el resultado de una petición anterior, en la que la defensa de Nicolás Petro había solicitado que el juicio se desarrollara en Barranquilla y no en Bogotá, porque es allí donde según las imputaciones de la Fiscalía donde se habrían llevado a cabo la mayoría de los actos ilícitos. La decisión pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia.

Ante la situación, Diego Henao, el abogado de Petro, pidió sancionar al fiscal Mario Burgos, por presuntamente haber filtrado la información del interrogatorio, pero esto fue negado por el juez del caso, Hugo Carbonó.

Presente del caso

El lío judicial también sumó un fuerte encontrón entre Nicolás Petro y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, después de que este último dijera que la acusación se podía llevar a cabo en enero próximo y que el proceso de Nicolás va “muy rápido” y que podría haber condena en octubre de 2024.

Ante tal afirmación, el hijo del presidente Petro respondió con un duro mensaje en su cuenta de X. “Peligrosas las afirmaciones del Fiscal Barbosa sobre mi caso. Desconoce y vulnera mi debido proceso y mi derecho a la defensa por completo, con razón las sistemáticas violaciones de mis garantías procesales por parte de sus funcionarios”, señaló Nicolás.

Y hace apenas unos días, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (la única que puede investigar al primer mandatario del país) ordenó retomar una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro para evaluar las pruebas enviadas por la Fiscalía General de la Nación. Con esto se buscaría determinar si el mandatario conocía o no de los movimientos irregulares de su hijo con los dineros.

El presidente siempre ha negado tener conocimiento de esa plata y fue él mismo quien en el momento de estallar el escándalo pidió a la Fiscalía que investigara a Nicolás.

Hace un par de semanas también se supo que la Fiscalía General de la Nación estableció un principio de oportunidad para Day Vásquez, quien se comprometió a declarar en contra de Nicolás y de otros siete presuntos implicados a cambio de beneficios jurídicos. Así que el caso está abierto y la gran pregunta es si lo que empezó como un lío amoroso podrá afectar de forma directa al propio presidente Gustavo Petro y hacerlo tambalear.