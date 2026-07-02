A un mes de soltar el poder, el gobierno Petro deja amarrados estos millonarios contratos

A poco más de un mes de finalizar el mandato de Gustavo Petro, distintos procesos de contratación, vigencias futuras y nombramientos en entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro, los ministerios de Educación, Defensa, Transporte, Salud y Relaciones Exteriores, están en el centro de la discusión del empalme con el gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella.
Las decisiones, adoptadas en la recta final de la administración, comprometerían recursos públicos por más de 57 billones de pesos para los próximos años.
Las alertas se conocieron tras revelaciones de varios medios en los que se advierte sobre contratos de gran magnitud financiados mediante vigencias futuras que se extenderían incluso hasta 2035 y 2036.
Uno de los puntos más sensibles está en el sector Defensa, donde las Fuerzas Militares y la Policía adelantan procesos contractuales por 13 billones de pesos, amparados en un CONPES aprobado el 27 de marzo de 2026.
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El informe advierte que los procesos ya están en curso y podrían ser adjudicados antes del 7 de agosto, lo que dejaría comprometidos recursos estratégicos para la nueva administración.
La distribución sería la siguiente: Ejército, $5,8 billones para aeronaves, blindados, antidrones e inteligencia; Armada, $3,4 billones para embarcaciones fluviales, fragatas y vigilancia costera; Policía Nacional, $2,3 billones para equipos tácticos. Fuerza Aeroespacial, $1,3 billones para tecnología de control aéreo y el programa de los aviones Gripen.
El documento revelado también cuestiona el contrato del Escudo Nacional Antidrones, estimado en $6,3 billones, por posibles sobrecostos, exclusión de oferentes y dudas sobre el proceso de contratación, lo que podría generar controversias jurídicas posteriores.
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Hay que recordar que con la finalización del periodo electoral y el levantamiento de las restricciones de la Ley de Garantías, las entidades del Estado recuperaron la posibilidad de adelantar procesos de contratación, suscribir convenios y reactivar proyectos que permanecían suspendidos durante los meses previos a las elecciones.
¿Esto qué significa en la práctica? Que se permite contratar en distintos sectores, como infraestructura, educación, salud, conectividad y desarrollo regional que habían sido aplazadas, aunque también marca el inicio de una intensa actividad contractual en el cierre del actual gobierno y el comienzo del proceso de empalme con la administración entrante de De la Espriella, proceso que está liderando el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.
Sin embargo, expertos en contratación estatal consultados por EL COLOMBIANO recuerdan que el fin de la Ley de Garantías no elimina los controles sobre el manejo de los recursos públicos.
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Modalidades como la contratación directa o los convenios interadministrativos continúan siendo mecanismos legales cuando cumplen los requisitos establecidos, mientras que las alertas emitidas por los organismos de control tienen un carácter preventivo y no constituyen, por sí solas, una irregularidad o una sanción.