Petro se sienta hoy con su gabinete para tomar decisiones tras la derrota frente a Carlos Camargo en la elección de la Corte

Para este lunes 8 de septiembre, el presidente Gustavo Petro citó a su equipo en la Casa de Nariño con un objetivo central: definir cambios en su gabinete y ajustar la estrategia política tras la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional.
Contexto: Así quedó conformada la Corte Constitucional con la elección de Carlos Camargo, sin cambios hasta 2028
El retorno del presidente de su visita oficial a Japón coincidió con un momento crítico en su Gobierno, como lo fue la elección de Camargo con 62 votos frente a los 41 obtenidos por María Patricia Balanta, la candidata apoyada por la Casa de Nariño.
Esa votación dejó en evidencia fracturas en el respaldo de las colectividades con representación en el gabinete; no actuaron como aliados cohesionados.
Angie Rodríguez, directora del Dapre, casi que de inmediato habló con los ministros vinculados a partidos como la Alianza Verde, el Liberal y La U para pedirles su renuncia después del resultado en el Senado. El mensaje, por decirlo de alguna forma, fue que si esas colectividades no acompañan al Gobierno en votaciones cruciales, sus cuotas en el Ejecutivo carecen de sentido.
En ese contexto, la salida de Antonio Sanguino (Trabajo), Diana Morales (Comercio) y Julián Molina (TIC) obedecería a su papel como fichas de las colectividades en el gabinete, una representación que perdió validez para Petro tras la derrota en el Senado.