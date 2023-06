Petro perdió el pulso en las calles y sus reformas sufren en el Congreso

Durante su intervención, Petro hizo un ‘mea culpa’ y, al insistir en la tesis de que detrás del fallecimiento hubo un suicidio, reconoció que subestimó la presión que rodeaba el caso: “Es como si me hubieran prestado un ser humano que no pude cuidar, porque subestimé la presión... Yo porque estoy acostumbrado a sentirla y creo que las demás personas lo hacen, pero no es así. No son iguales”.